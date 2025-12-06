Lo del PP y Valencia

Lo primero es siempre antes que nada. No soy especialista en las cuestiones políticas de la siempre querida y doliente Comunidad Valenciana, pero sí, modestamente, en lo que se refiere al Partido Popular, después de haber escrito una docena de libros sobre sus cincuenta años de existencia desde que Manuel Fraga iniciase su longa caminata que concluyó con la fundación definitiva de esa formación política.

La Comunidad Valenciana es un territorio clave a los efectos de una posibilidad real de gobierno nacional bajo la égida del PP. Siempre lo ha sido, eso sí, envueltos en corrupciones y sospechas de todo tipo.

La caída de Carlos Mazón estaba cantada desde que se desbordaron las aguas criminales de la DANA. Se pudo describir con precisión un año después en aquel manipulado acto de homenaje civil a las víctimas. Jamás, digo jamás desde la restauración democrática, la derecha le ha ganado una partida a la izquierda cuando se ha producido algún hecho trágico-dramático. Colza, Prestige, 11M, etcétera, y recientemente la DANA valenciana. La comunicación inteligente, crítica y precisa, tan fundamental para salir airosos en acontecimientos extraordinarios y de gran impacto social-nacional, continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes del Partido Popular, especialmente en Valencia. Zaplana ha sido el único jefe de la cosa que entendió esto cabalmente.

Lo del pacto entre el nuevo mandatario autonómico y el ex presidente Paco Camps está muy bien si de lo que se trata es de restañar las heridas internas dejadas por la reciente crisis.

Pero el presidente Pérez Llorca debe saber que uno de los grandes retos, inmediatamente después de la reconstrucción de su tierra devastada por aquel maldito vendaval de agua. Porque si piensa que la izquierda en su conjunto aflojará el dogal, cometerá un grave error. Van desde ya a por él. Con ocasión y sin ella. No sólo desde los medios regionales críticos, sino especialmente en los grandes espacios nacionales que dejarán a su predecesor en la Generalitat completamente abrasado y sin posibilidad de retorno.

Nadie está más ciego que el que no quiere ver. Y tampoco están en condiciones de realizar más brindis al sol.