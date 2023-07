La Ley Trans amenaza con multiplicar casos como este

El caso de Jonathan de Jesús Robaina Santana, condenado a 38 años de cárcel por violar y matar a martillazos a su prima en la isla de Fuerteventura, es indiciario de lo que puede ocurrir en el futuro si no se deroga la Ley Trans. Jonathan dice sentirse mujer y los funcionarios de prisiones tienen la obligación de llamarle Lorena por aquello de que la norma le confiere el derecho a cambiar de sexo, de nombre y hasta de celda, porque deberá tener una en exclusiva «salvo orden de dirección expresa en contra». Ha solicitado ser trasladado a una cárcel de mujeres, pero no logrará su objetivo hasta «que no haya una mayor progresión hacia el fenotipo femenino». Hoy por hoy, al no haber desarrollado todavía Interior una instrucción clara sobre estos supuestos, el asesino violador ahora mujer no será trasladado.

Porque aunque el secretario general de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, Ángel Luis Ortiz, reconoció en una respuesta desde el Portal de Transparencia que no hay protocolos específicos para la valoración de las solicitudes de traslado a cárceles femeninas de personas transexuales, lo cierto es que la norma del Ministerio de Igualdad abre un horizonte inquietante. Jonathan de Jesús Robaina utilizó por primera vez la excusa de sentirse mujer para librarse de la pena de agresión sexual, pero el Tribunal Supremo desestimó que sentirse mujer pueda ser un obstáculo para cometer una violación.

¿Qué pasará cuando Jonathan -o la tal Lorena- progrese hacia el fenotipo femenino e Instituciones Penitenciarias haya desarrollado el nuevo protocolo derivado de la Ley Trans? La pregunta no es baladí, porque llegado el caso este asesino y violador sería trasladado a un centro penitenciario de mujeres. ¿Imaginan la situación de las reclusas cuando se encuentren a un violador compartiendo las instalaciones de la cárcel? ¿Qué garantías tendrán de que su fenotipo femenino le impida a este agresor sexual volver a violar? Para evitar en el futuro casos como este hay que derogar la Ley Trans con carácter de urgencia.