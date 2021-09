Desde que se inició el milagro de la Transición nunca había oído decir a un ministro tales barbaridades, ni había conocido tal disparate en clave democrática. A Félix Bolaños -en la Ser tenía que ser, el predio radiofónico particular de la izquierda- no le gusta la separación de poderes y chapotea a gusto, según él mismo, en una especie de totalitarismo institucional.

Bolaños no debe leer prensa y le aburren las cosas que dice su jefe; quizá no se las crea. Porque lo de que «los jueces deben elegir a los jueces» es justo lo que demandaba Sánchez cuando gobernaba Rajoy. No hace falta acudir al Catón, señor ministro.

La Unión Europea, la Constitución, Montesquieu y la lógica democrática exigen para el Poder Judicial estar liberados de injerencias políticas. Lleva mucho tiempo la izquierda gobernante dando la tabarra con este asunto. Se lo ha dejado claro, una y otra vez, la UE que vislumbra a Sánchez transmutado en el húngaro Orban. ¿Qué es lo que temen? Si estos mismos jueces le posibilitaron llegar a la Presidencia mediante la sentencia de la Gürtel?

La coalición gobernante que va más allá de Podemos controla con mano férrea -hasta cercenar cualquier comisión de investigación a la que son tan proclives cuando se trata del adversario- el poder legislativo, el ejecutivo y sólo les falta el judicial. Por ahí van las cosas. Hablan de cumplir la Constitución cuando ellos la violan a diario. Tres años una Administradora única en RTVE en fraude de ley, un decreto de alarma dejado fuera de la legalidad por el Constitucional, hechos gubernamentales declarados «secretos de Estado» abofeteando las leyes de Transparencia y un larguísimo etcétera. ¿Qué temen? ¿Ansia totalitaria?

Creo, que la Unión Europea tiene que volver, una vez más, a decir claramente si la pretensión gubernamental colisiona frontalmente con los Principios Fundadores de la Unión.

Porque me temo que este asunto puede convertirse en uno de esos históricos «hechos consumados» tan del gusto del Orban monclovita.