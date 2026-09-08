Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha celebrado la reciente decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la controvertida ley de nietos, calificándola como un gran triunfo «para la libertad y la limpieza de los procesos electorales» en España. «Al caudillo Sánchez ya sólo le queda esperar a que Pumpido llegue a tiempo para salvar su pucherazo», ha dicho el periodista.

Según afirma Inda, el plan de Sánchez consistía en alterar sustancialmente el censo electoral de cara al futuro, sumando 2,6 millones de nuevos votantes, «supuestos hijos, nietos y bisnietos de exiliados» que votarían de forma masiva a la izquierda. Para el director de este diario, este movimiento constituye un flagrante pucherazo electoral similar al de países como «la Rusia de Putin, Tanzania o Senegal».

Sin embargo, advierte que la batalla judicial continúa, pues está «convencido» de que Sánchez esperará el auxilio del Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, para salvar su «pucherazo». «Querido Cándido, te está esperando Pedro Sánchez para que vayas a lanzarle el salvavidas», ha concluido.