Si Pedro Sánchez tuviera la posibilidad de que el Congreso de los Diputados le aprobara algún proyecto, seguramente no elegiría el aumento del gasto en Defensa al que se ha comprometido con nuestros socios europeos, porque ya todos sabemos por dónde se pasa Sánchez sus compromisos. Lo más probable es que, de poder elegir, el presidente del Gobierno pediría a sus socios que le aprobasen una Ley para que estuviera prohibido confrontarle con su hemeroteca. Con lo engreído y presumido que es, cada vez que nos reímos de él por lo ridículo que resulta verle en un vídeo en el que, hace nada, decía justo lo contrario de lo que hace hoy, tiene que provocarle por lo menos una úlcera gástrica. Tendría un artículo único que diría algo así como «la hemeroteca es facha y queda prohibida por siempre jamás».

Resulta hasta cómico ese vídeo de una rueda de prensa de 2018 en el que un Pedro Sánchez muy circunspecto dice que «si no hay Presupuestos Generales del Estado, el señor Rajoy lo que tiene que hacer es anticipar las elecciones». Y continuaba diciendo «vivimos en una democracia parlamentaria, un Gobierno tiene que aprobar su principal ley, que son los Presupuestos Generales del Estado; si el presidente del Gobierno no puede aprobar su principal ley tiene como obligación constitucional someterse a una cuestión de confianza y si la pierde, no tendrá ninguna excusa para no anticipar las elecciones». Presupuestos que finalmente Rajoy consiguió aprobar, igual que hizo todos los años que gobernó, ese 2018 con el apoyo del PNV una semana antes de su traición en la moción de censura.

El martes, la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros dijo que el Gobierno no piensa tampoco este año presentar un proyecto de Presupuestos, porque eso «sería hacer perder el tiempo al Congreso». Recordemos que estamos hablando de los Presupuestos de 2025, esos en los que se debería aumentar el gasto en Defensa como exige Donald Trump y a lo que Sánchez se ha comprometido con Ursula von der Leyen, aunque no quiere que se le llame rearme y ha propuesto que mejor digamos «Salto Tecnológico de Transformación Digital», para ver si así consigue el respaldo de sus socios comunistas. Pedro Sánchez piensa volver a repetir lo que ya hizo con los Presupuestos Generales de 2024, que renunció a presentarlos porque sabía que se los iban a tumbar por el adelanto electoral en Cataluña.

Presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado no es una facultad que puede aprovechar el presidente del Gobierno si le viene bien o renunciar a ella cuando le conviene, sino una obligación constitucional establecida en el artículo 134.3 de nuestra carta magna que literalmente dice que «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Y «deberá presentar» no es una expresión con la que Cándido Conde Pumpido vaya a poder hacer los encajes de bolillos a los que nos tiene acostumbrados. Pero eso a Pedro Sánchez le da igual, porque una vez que el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucionales sus dos estados de alarma, la suspensión de la actividad parlamentaria durante la pandemia y la inclusión de Pablo Iglesias en la comisión que controla el CNI; que ahora digan que también es inconstitucional que no presente los Presupuestos es algo que se la refanfinfla.

Es un insulto a la ciudadanía que el Gobierno diga que cumplir la Constitución es «perder el tiempo», mucho más grave cuando ese mismo Gobierno ya ha hecho «perder el tiempo al Congreso» más de 100 veces en los últimos 15 meses. Concretamente son 103 las derrotas parlamentarias que llevacon acumuladas Pedro Sánchez desde enero de 2024.

Más de 100 ocasiones en las que el PSOE ha hecho votar a los diputados iniciativas para las que no contaba con el respaldo necesario por lo que, según su propio lenguaje, les hicieron «perder el tiempo». Lo cual, por otra parte, es mucho mejor para los ciudadanos, porque siempre es preferible que el Congreso pierda el tiempo rechazando las propuestas de Pedro Sánchez a que nos aprueben amnistías a golpistas, ventajas penitenciarias a etarras, rebajas de penas a violadores y beneficios para los okupas.