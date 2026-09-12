La ‘Gestapillo’ de Marlaska para Sánchez (con tu dinero)

La autodegradación les supera. El sanchismo está en punto de no retorno, según certifican sus propios deudos. Las fechorías continuadas a lo largo de ocho años se han juramentado para, definitivamente, colgar de la picota a sus principales accionistas.

Con la tragedia de Ceuta sin resolver y en barbecho, con la carestía de la vida dejando a millones de españoles al borde de la pobreza, con un gobierno infeliz, cuarteado e incompetente, con Marruecos riéndose a su puta jeta, con Europa despreciando todo lo que llega de España, no tiene nada más que hacer que gastarse el dinero del contribuyente que hacer listas negras de periodistas, opinadores o feladores. Nunca contemplé en mis largas décadas como periodista en activo tamaño ejercicio de pequeña dictadura y estulticia gobernante.

Total, para nada. Ese informe es la ridiculez con patas de cerdo y pluma de gallina. Viene a decir, por ejemplo, que los sueños de la última y agotada zampacebollas que aparece sin justificación alguna en los medios (léase una tal Afra) pudieran constituir una amenaza global para el Occidente, sin llegar a entender que apunta maneras de woke sin fuste, así como otras personalidades fatuas.

En lo que respecta a mi capítulo escueto, tras mencionar algunos (solo algunos) de los lugares profesionales donde me he ganado honradamente la vida, dice que realizo «críticas habituales» al Gobierno y apostilla con una «…tendencia hacia la derecha».

No es que ese ejercicio vacuo, inútil, frívolo me importe nada. Lo que me jode es que se utilice el dinero que aportamos los ciudadanos a la caja pública para un ejercicio de cutre y mentecato. Denota, además, muy poco respeto por la libertad y enseña su patita fascistoide, antidemocrática y pueril. Es lo que resume lo que es Marlaska. Su jefe es mucho peor porque es malo y le gusta ser perverso.

Final: Ante esta y otras fechorías constantes a lo largo de ocho años, resulta inentendible que haya periodistas o profesionales de la semicosa que sigan defendiendo a Sánchez. Solo se puede entender por precio; léase, por ejemplo, a la tal Palomera (¡pobre!), que se cree madame Concourt, y ha terminado por uncir su suerte a Sánchez, por precio, tras pasar por los patios ansonianos de La Razón; el veterano Bolaño o el recién llegado Hugo Pereira, entre otros sujetos que merecen el Pulitzer gestionado por esa Leire cloaquera tan querida y admirada.

¡Qué tropa!