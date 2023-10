Feroz alegato antisanchista de un ex ministro de Zapatero

César Antonio Molina ha escrito que espera que los ciudadanos valoren y reaccionen ante la continua deslealtad de Pedro Sánchez. El gallego fue durante un tiempo ministro de Cultura de Zapatero y, por lo que luego ha vertido y comentado, tuvo que tragar carros y carretas.

Es un intelectual de primer orden, y un moderado patriota, ofendido hasta el tuétano por lo que están haciendo con su país. Sin embargo, su clamor se evaporará entre las inmensas cumbres de apatía que envuelve a la sociedad española y que es, desde el modesto punto de vista del escribidor, la principal causa de los males que aquejan a esta tierra que todavía llamamos España.

Si se analiza en profundidad lo que está ocurriendo en este país desde hace más de cinco años (incluso antes), podremos convenir y concluir que el problema no es Puigdemont (irrelevante desde cualquier ángulo de sensatez), ni los pijos neocomunistas envueltos en celofán por cuenta del contribuyente. Ni siquiera Sánchez. No. El problema serio donde los haya es el pasotismo de la sociedad española a la que parece dar igual ocho que ochenta. No puede permitirse que una minoría embustera, desde el poder, conculque derechos y libertades sin que suceda nada. No puede ocurrir que se mienta impunemente a los ciudadanos y no caiga nadie. No se puede tolerar que una sociedad teóricamente democrática haga la vista gorda a los esenciales valores que hacen precisamente que sea democrática y progresista.

Por todo ello, creo que el alegato contundente de César Antonio Molina caerá en saco roto. Antes que él, dirigentes históricos del socialismo español que sí hicieron grandes cosas por España –es el caso de Felipe González– han puesto el dedo en la llaga y sólo han tenido su minuto de gloria.

Desengañénse amigos: el problema, el gran problema de la hora actual es lo amorfo de una sociedad que se cree opulenta y va hacia atrás como los cangrejos. Sólo eso permite a Sánchez sobrevivir. En una sociedad en pie y viva no hubiera llegado al año de mandato.