Cristina, la géminis de la Familia Real

El hecho de que la infanta Cristina haya cumplido tan sólo 60 años y este periodista 93 (géminis los dos), me ha permitido seguir, día a día desde que nació, su interesante vida como mujer y como infanta de España. Una vida en la que no todos los años han sido felices y en la que ha habido un exceso de «primera vez», esa expresión que según el Diccionario Longman de Inglés Contemporáneo se usa para referirnos a algo que nunca había sucedido o se había realizado. «Por primera vez» encierra muchos significados vitales que no tienen nada que ver con el hecho de la iniciación en las relaciones sexuales. Esas «primeras veces» han sido en la vida de Cristina dramáticas unas, emocionales otras. Y como escribe mi amiga y compañera Thais Morales, cuando se cumplen aniversarios tan redondos como los 60 de la infanta es obligado repasar y recordar los momentos más importantes de su vida, en la que la frase «la primera vez» es todo un vademecun de alegrías, tristezas, tragedias, traiciones sentimentales e incluso ingratitudes familiares.

Ha sido una infanta en sentarse por primera vez en el banquillo (por culpa del caso Nóos); también una infanta a quien por primera vez su esposo ingresaba en prisión tras un largo proceso judicial para cumplir una condena de cinco años y diez meses por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias (por el mismo caso) y la primera vez que a una infanta su hermano la desposee, vía decreto real, del título de duquesa de Palma que su padre el Rey Juan Carlos (sí, el rey) le había otorgado como regalo de bodas.

La actitud de Felipe

Difícil entender esta actitud de Felipe hacia su hermana, olvidando que fue ella e Iñaki quienes colaboraron más que nadie para su boda, adquiriendo el anillo de compromiso de Letizia en Barcelona, anillo que Felipe había elegido por catálogo en la joyería Suárez de Madrid con fondos de la Fundación Nóos. Se trataba de una alianza de oro blanco y diamantes que encargó a quien sería su cuñado que lo recogiera en la sucursal de la joyería en el Paseo de Gracia. Anillo que, a diferencia del de Letizia que nunca lo lució, a Cristina se le ha visto llevándolo durante mucho tiempo después del divorcio.

La infanta Cristina también se vio obligada a separarse de su esposo Iñaki Urdangarin a causa de la relación extraconyugal de éste con una compañera de trabajo, Ainhoa Armentia, del despacho Imaz & Asociados. Esta pública infidelidad la obligó a firmar por «primera vez» un comunicado conjunto para dar a conocer la «interrupción de su relación matrimonial». Y para colmo de sus desgracias familiares, Pablo Nicolás Urdangarin y Borbón, el segundo de sus hijos, declara a la prensa la posibilidad de conocer a Ainhoa, a la nueva novia de su padre «si surge la oportunidad». Y la primera vez que una infanta acepta un empleo en una empresa privada, La Caixa, como directora de área internacional.

Compañera de Juan Carlos Monedero

Asimismo hubo «primeras veces» positivas en la vida de la infanta, como ser la primera mujer de la Familia Real en ser abanderada en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, la primera en obtener un título universitario en la Complutense, una de las facultades más reivindicativas de la universidad madrileña en la que fue compañera de pupitre de Juan Carlos Monedero, concretamente en la Facultad de Políticas. Resulta curioso que la hija del Rey Juan Carlos y el alumno Monedero, que en aquellos momentos ya reivindicaba la República, fuera, con dos años más que su compañera de aula, con quien compartiera profesores y exámenes orales en los que alguna vez tuvo que echar una mano. La infanta tuvo que pagar un peaje por haber elegido una carrera universitaria compleja en el ámbito de las manifestaciones y desagravios sociales teniendo que oír más de una vez gritos de «¡Abajo y muerte a la monarquía!». Pero nunca hubo animosidad hacia ella, que obtuvo la Licenciatura de Ciencias Políticas en 1989. Al año siguiente realizaría un máster en Relaciones Internacionales en Nueva York y, a partir de 1991, un periodo de prácticas en la sede de la Unesco en París.

Volverá cuando lo haga Juan Carlos

La infanta Cristina también ha sido la primera mujer de la Familia Real en huir de Madrid para fijar su residencia en Barcelona, concretamente en Pedralbes, para trabajar, casarse y tener a sus cuatro hijos. Pero, de un tiempo a esta parte, también se ha alejado de España para fijar su residencia en Ginebra y no volver más a vivir en España hasta que su padre el Rey Juan Carlos (sí, el rey), al que se siente tan unida, pueda regresar. Imposible mientras su incalificable hijo que no sólo se siente satisfecho por haber echado a su padre del país y de Zarzuela ha tomado la decisión de negarle la entrada en España, contra el artículo 19 de la Constitución. Y a Zarzuela, aunque pudiera, no lo haría jamás a causa de Letizia y el mutuo rechazo que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Don Juan Carlos tampoco desea volver a Zarzuela por el mismo motivo que su hija: Letizia.

Los géminis

Tanto la infanta como este periodista somos géminis. Al igual que Naomi Campbell, Bob Dylan, Mónica Naranjo, Mar Flores, Ana Belén, Pablo Alborán, Rafa Nadal, David Bisbal, Miguel Ríos, Alaska, Ana Duato, Paul McCartney y Nicole Kidman, entre otros. Todos regados por Mercurio y, al igual que los nacidos bajo los signos de Libra y Acuario, tenemos como elemento el aire. Los géminis somos duales y a veces contradictorios y solemos adaptarnos con facilidad y rapidez a cualquier situación. El distintivo común es la comunicación y el ingenio. Nos gusta leer, somos muy sociables, no nos gusta estar desocupados, nos dejamos llevar fácilmente, no soportamos los malos modales y tenemos la habilidad de decir todo lo que los otros quieren escuchar y en el momento perfecto, lo que hace que caigamos muy bien. Normalmente somos el alma de una fiesta porque nos relacionamos fenomenal. Somos todo corazón, muy sensibles y empáticos, amables, generosos y muy cariñosos. Caprichosos y cambiantes, y siempre de buen humor. Nos adaptamos con facilidad y rapidez a todo. Detestamos la monotonía. Nos encanta conocer gente y lugares nuevos, por lo que siempre estamos dispuestos a pasarlo bien.

Las mujeres géminis suelen ser personas comunicativas y muy divertidas, el alma de cualquier fiesta. Las hace irresistibles y atractivas en cualquier entorno social. Las chicas géminis caen muy bien. Les apasiona gustar y seducir y suelen ser caprichosas y cambiantes, como los hombres géminis.

Su deseo era asistir al cumpleaños de su muy amadísima hija pero no lo han permitido, violando el artículo de la Constitución que dice «Todo español tiene derecho a entrar y salir libremente de España... Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos».

