Fernando Galindo, a pasar por el aro

El nuevo letrado mayor de las Cortes elegido por Francina Armengol, Fernado Galindo, es más socialista que jurista, en el sentido de que su lealtad a Pedro Sánchez está por encima de cualquier otra circunstancia. Por eso le han puesto en el cargo: para allanar la ley de amnistía que los propios servicios jurídicos de la Cámara Baja ya consideraron en su día inconstitucional de la cruz a la raya por ser un indulto general que no tiene cabida en nuestro sistema constitucional. He aquí donde Galindo tiene que dar el do de pecho: en lograr que lo que ayer era inconstitucional sea constitucional sin que por el camino hayan cambiado las circunstancias (bueno, sí, las circunstancias de Pedro Sánchez).

Ya hemos contado con pelos y señales la trayectoria política del nuevo letrado mayor y su vinculación al PSOE. Por si faltaba algún detalle, he aquí otro: es hijo de Fernando Galindo Perdiguero, presidente del Club Estudiantes S.A.D. entre 2014 y 2022 y miembro de su junta directiva ya en 2008, según ha podido saber OKDIARIO. Asimismo, Galindo Perdiguero todavía preside la Fundación del equipo al que estuvo vinculado como jugador, en su juventud, el hoy jefe del Ejecutivo en funciones. Es más, el propio líder socialista fue luego patrono de dicha Fundación hasta 2014.

Es una cuestión menor, ciertamente, pero ya que hablamos de pasar por el aro (que es lo que va a hacer el nuevo letrado mayor) tiene guasa lo del baloncesto. El PP de Alberto Núñez Feijóo ha denunciado que Sánchez y Armengol han tomado al asalto la Secretaría General del Congreso nombrando a un «afín» del PSOE, pues Galindo, letrado de las Cortes desde 2010 y ex cargo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido también hasta hace unos días subsecretario del Ministerio de Política Territorial, cargo en el que le nombró el pasado abril la ministra socialista Isabel Rodríguez. ¿Qué pensaban? ¿Qué pondrían a un profesional independiente?