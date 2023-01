La encuesta de Data10 para OKDIARIO pone de manifiesto que el PP de Alberto Núñez Feijóo sigue siendo la opción de Gobierno preferida para los españoles y que los acontecimientos del último mes -incluida la polémica sobre el supuesto protocolo antiabortista en Castilla y León, atizada por el Ejecutivo socialcomunista- no ha hecho demasiada mella en el electorado. Si acaso, quien sale ganando es el Partido Popular, porque en el último mes crece tres escaños y se sitúa en 134 frente a los 96 del PSOE, que repite resultados. El incremento del PP se produce a costa de Vox, que pasa de 53 asientos a 50. Podemos, por su parte, se mantiene en 25 escaños.

Desde el pasado verano, la radiografía demoscópica no ha variado demasiado: el PP sigue aventajando al PSOE en más de 6 puntos y Pedro Sánchez no consigue remontar, pese a desplegar todo un abanico de ofertas propagandísticas que no han calado en el electorado. Es como si los españoles hubieran decidido ya en gran número su voto y no se dejaran llevar en exceso por los asuntos que marcan la actualidad diaria. En todo caso, el crecimiento de los populares ya no es a costa del PSOE, que parece haber tocado suelo en torno al 25% en intención de voto -Podemos, por su parte, oscila entre el 10% y el 11%-, sino que su leve subida lo es a costa de la formación de Santiago Abascal, que se deja tres décimas en un mes. Las oscilaciones, en cualquier caso, son ya ligeras y parecen configurar un escenario estable en el que lo más destacado es subrayar que el PP tendría más escaños que la suma de PSOE y Podemos (121). Por supuesto, la suma de populares más Vox configura una holgada mayoría absoluta de 184 escaños, que se iría a 186 con Navarra Suma. Es algo que se repite desde hace más de medio año.

En conclusión, que el tiempo avanza y Pedro Sánchez cada tiene menos margen para invertir el curso de unas encuestas que muestran una notable estabilidad.