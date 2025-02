Europa estas últimas horas. Sánchez impropio e incapacitado

De repente, en cuestión de pocas horas, Europa quiere organizarse ante la iniciativa del presidente de Estados Unidos para terminar con la guerra de Ucrania. El presidente de Francia convoca a varios jefes de gobierno europeos el pasado lunes entre los que está el español.

Es indudable que los acontecimientos están siendo vertiginosos. La conferencia de seguridad de Múnich del pasado viernes estuvo precedida del atentado islamista el día anterior también en Múnich y al día siguiente, el sábado, otro en Austria, así mismo islamista. Conferencia donde el vicepresidente Vance de Estados Unidos tuvo una intervención apelando a los principios democráticos y también a vivirlos, que a muchos no ha gustado y que ha destapado carencias profundas y básicas que arrastra Europa, que es algo que merece un análisis en profundidad por mucho que enfade, pues no dejan de ser una realidad.

Que las formas choquen por la inmediatez en el nuevo mandato presidencial Norteamericano, no quita que en muchas, – otras son discutibles – y muy importantes cuestiones de fondo haya tenido razón el vicepresidente Vance, y además incomodan, claro que si, pues quien es honesto en Europa, y fiel a lo que significa la defensa de la verdad y de la libertad, lo sabe. Otra cosa es que no se manifieste o sea mucho más cómodo dejarse arrastrar por la corriente más fácil y egoísta.

No hay duda alguna a que poner coto a la libre información usando instrumentos «contra la desinformación» dicho esto como excusa para suprimir lo que a mí no me gusta es impúdico y criminal. Donde la verdad es perseguida, se manipula para corregir elecciones con resultados no deseados, cuando se quiere prohibir rezar contra el aborto o perseguir a quienes lo hacen, e imponer doctrinas contra la naturaleza humana al igual que los regímenes comunista y nazi (nacional socialista), cuando los delitos de odio y su persecución no van más que en una sola dirección, cuando se ataca a los católicos y a sus distintas manifestaciones y símbolos, cuando se criminaliza a los que no estaban de acuerdo con la postura oficial sobre la tragedia de la pandemia como está siendo demostrado, cuando no se puede hablar de una invasión y la inmigración legal es solo una fórmula retórica que ni siquiera se pone en práctica, cuando muchas decisiones que afectan a todos los europeos no se han consultado antes en los países miembro o existe una complicidad entre gobiernos oculta a la voluntad y voz de un ciudadano europeo…. Cuando todo esto es así y ello afecta directamente a la verdad y a la libertad, entonces hemos de reconocer, nos guste o no, la llamada a nuestras conciencias del vicepresidente Vance.

Estoy terminando estas líneas cuando escuchamos declaraciones sencillamente inadmisibles del presidente de Estados Unidos en contra de Ucrania y no doy crédito. Declaraciones inmorales sin justificación alguna, y en diametral contradicción con lo dicho por el vicepresidente Vance cuatro días antes. Necesitamos una rectificación plena y explicación ante tal barbaridad. Ni siquiera es justificable de esta manera como órdago de una negociación. El imperio de los valores jamás puede estar condicionado por el imperio de la riqueza. Espero su rectificación pues es capital el liderazgo de Estados Unidos.

Es más, hace mucho tiempo que escribo sobre la importancia capital de nuestra civilización cristiana y occidental, con sus principios y valores imperecederos y donde España ejerce de engranaje esencial, en la situación actual. España como precursora y difusora durante siglos de los derechos humanos, la dignidad de la persona, la verdad y la libertad.

Recordemos la histórica visita a Santiago de Compostela de San Juan Pablo II. Europa, vuelve a encontrarte, sé tú misma. Aviva tus raíces. Descubre tus orígenes. No te deprimas por la pérdida cuantitativa de tu grandeza en el mundo o por las crisis sociales y culturales que te afectan ahora. Tú puedes ser todavía faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo. En el cristianismo se hallan aquellas raíces comunes de las que ha madurado la civilización del continente.

Los idénticos valores cristianos y humanos son el alma de Europa, además de su origen común, como es la dignidad de la persona humana, el profundo sentimiento de justicia y libertad, la laboriosidad, el espíritu de iniciativa, de amor a la familia, de respeto a la vida, de tolerancia y de deseo de cooperación y paz… Nunca unas palabras así han podido cobrar mayor sentido e imperiosa necesidad. Son la verdadera guía, la única, para salvar Europa y occidente. Son los fundamentos morales básicos que han de proclamarse y defenderse como la más innovadora y urgente solución ante esta grave hora en el mundo.

Recordemos también el discurso de Winston Churchill de 18 de junio de 1940 hablando de la preservación de la civilización occidental-cristiana frente al avance del nazismo (nacionalsocialismo) y el totalitarismo en general, así como también la responsabilidad y deber de preservar esos valores en bien de Europa y el mundo incluido Estados Unidos y todo lo que hemos conocido y cuidado … Añadiendo… pero si fallamos todo se hundirá en el abismo de una era siniestra.

Jean Monnet dijo – ahora que hemos celebrado en 2017 el 60 aniversario del Tratado de Roma – que si tuviera que empezar de nuevo lo haría por la cultura y son precisamente los padres de la creación de Europa muy conscientes de los valores comunes es en lo que se fundamenta esa cultura y dichos valores enraizados como sabemos en el cristianismo.

Estas líneas no sólo quieren hacer un breve análisis de los profundos desajustes en los que estamos en este momento los europeos y también Estados Unidos aun conociendo las soluciones que nos enseña nuestra historia reciente, ante las tragedias vividas, pero que parece que no queremos aprender – hay que ver que falta de inteligencia y mínimo sentido de la verdadera realidad – solo llevados por ideologías hedonistas cortoplacistas y contrarias a la libertad y a la verdad, como parte de un disfraz neocomunista, y también por egoísmos fanáticos y miopes, cuyo único referente es la riqueza y el poder malentendido. Estamos en ello, cuando tenemos en este cruce de caminos trascendental también en España un enemigo interno que ha mostrado con creces serlo. Un enemigo declarado de nuestra propia Constitución y de nuestra democracia. Un enemigo carente de los valores morales mínimos para poder gobernar y además hacerlo con prófugos de la justicia, con partidos golpistas de derecha e izquierda y con el partido cuyo jefe es un terrorista.

La situación es muy grave, puesto que para tratar en estos momentos tan delicados asuntos internacionales, el presidente del Gobierno de España es adalid de la mentira, el engaño, la inmoralidad más abyecta y la absoluta falta de credibilidad, por tanto incapacitado plenamente para abordar una profunda crisis internacional como en la que estamos. Sencillamente un peligroso irresponsable manifiesto que se permite no reconocer al presidente de Venezuela y a los ganadores heroicos de unas elecciones por tener oscuras complicidades con un sátrapa usurpador, un enigma sus ocultos acuerdos con Marruecos, sus acuerdos con grupos terroristas internacionales como los que atentaron contra Israel o sus prioridades para que el catalán se aprenda en Europa, solo para que con ello pueda seguir en su silla, o para autoproclamarse finalmente en el muro contra la extrema derecha y ultra no solo española sino del mundo. Problemas de liderazgo en el mundo y en muchas naciones hay sin duda, pero de todos ellos no conozco a nadie que para ser jefe de un Gobierno base su programa de gobierno en destruir y traicionar la nación que gobierna. Los habrá que defienden los intereses de sus naciones pisando derechos fundamentales de otros, y en ello estamos, pero que esos intereses gusten o no, – y en nuestro caso ni sepamos cuáles son … Sólo al albur de un indocumentado- se hagan a costa de traicionar y abducir a tus conciudadanos y de romper las normas básicas y las leyes esenciales de tu nación y además provocar el enfrentamiento de tus gobernados para poder atarte a la silla… Eso es imposible de encontrar. Eso supera todo lo más abyecto, esquizofrénico y satánico que podamos imaginar.

Que con todo este bagaje se permita querer liderar un movimiento internacional contra el presidente de Estados Unidos cuando es el campeón de la nada y de la más ridícula al tiempo que la más soberbia actitud expresada hasta en sus ademanes, y como no, de los más siniestros y oscuros planes, es algo que ofende hasta a la inocencia e ingenuidad de los parvularios.