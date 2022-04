Hay que ser muy sectaria o muy boba para irse a rodar un vídeo al Metro de Madrid para denunciar que Isabel Díaz Ayuso le «roba tiempo» a los madrileños por las esperas entre tren y tren y no percatarse que durante la mayor parte de la grabación puede verse un cartel donde se lee que el tiempo de espera para el próximo convoy es de dos minutos. O sea, que si Mónica García hubiera rodado un vídeo sobre la extrema puntualidad del Metro de Madrid habría sido mucho más creíble. En todo caso, la presidenta madrileña tiene una oportunidad de volver a poner en ridículo a la líder de Más Madrid: bastaría con que aprovechara el vídeo de la médico y madre para subrayar la puntualidad del servicio de Metro.

Se conoce que a García y sus asesores se les pasó el pequeño detalle de que los carteles indicadores estaban, en tiempo real, desmontando sus mentiras. Las redes sociales se han pitorreado de la señora García, que no hay día que no busque su momento de gloria. Se fue a una estación de Metro y se largó una perorata por la reducción del 10% de trenes que ha dictaminado el Consorcio Regional de Transportes por la caída de un 20% de la demanda de pasajeros respecto a antes de la pandemia. Según Mónica García, Ayuso les roba a los madrileños «6.000 horas de su tiempo». Y concluye: «Los madrileños no queremos pagar con tiempo lo que los ricos no quieren pagar con impuestos». Y mientras soltaba el mitin, el cartel seguía insistiendo en que el tiempo de espera para el próximo tren es de dos minutos.

La estupidez de Mónica García siempre llega en punto, casi tanto como el Metro de Madrid. Para la próxima campaña de publicidad que ponga el vídeo de la médico y madre. Sería imbatible.