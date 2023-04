Estos son los datos y lo demás propaganda

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha lanzado a prometer viviendas como si no hubiera mañana. En una semana, ha subastado 93.000 pisos en alquiler que son pura propaganda electoral. En lo que va de legislatura, Pedro Sánchez ya ha anunciado, entre mitin y mitin, 213.000 viviendas nuevas de las que no ha entregado llave alguna. Puro humo. Ahora vayamos a los datos oficiales, los del propio Gobierno socialcomunista: en el último año, se recortó en un 40% el presupuesto reservado a políticas de vivienda. Y, por si fuera poco, el Ejecutivo socialcomunista ni siquiera gastó al completo el dinero que había consignado a tal fin. Conclusión: Pedro Sánchez hundió el año pasado la inversión estatal en vivienda en más de 500 millones de euros. Estas son las cifras y lo demás proclamas huecas que no se sustentan en nada, porque son el recurso de un charlatán de feria que miente más que habla.

En lo que llevamos de 2023, el Gobierno sólo ha utilizado el 2,18% de los fondos consignados para políticas de vivienda, cuando para ir al día debería haberse ejecutado el 17% del presupuesto. Insistimos que son datos oficiales. Y lo que demuestran las cifras es que una cosa es predicar y otra dar trigo. A Pedro Sánchez le ha dado ahora por el ladrillo y se ha erigido en el mayor promotor inmobiliario del planeta. El problema es que su proyecto es una estafa descomunal. Los datos a los que ha tenido acceso OKDIARIO hablan por sí solos: los Presupuestos Generales del Estado de 2021 reservaron a acciones en materia de vivienda 5.061 millones de euros, pero en 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez le dio un tijeretazo de 2.076 millones y dejó las partidas para políticas de vivienda en menos de 3.000 millones de euros. Mañana, Pedro Sánchez saldrá a doblar su apuesta y a prometer 100.000 viviendas. O 200.000. O 300.000 pisos de alquiler. ¿Qué más da las viviendas que venda si no va a entregar ninguna?