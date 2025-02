De infractores y víctimas

El lunes asistíamos al último, por ahora, favor arbitral a uno de los grandes: el Barça. Ante la anulación de un gol, en principio reglamentario, del Rayo Vallecano en Montjuic que suponía el empate a uno, Iñigo Pérez, entrenador del equipo madrileño, rehusó cualquier comentario aunque, en tal caso, quien calla otorga.

Ha salido el nombre de uno de los dos grandes beneficiados por decisiones arbitrales erróneas, con Negreira o sin, pero falta el otro: el Real Madrid. Es la vergüenza de los poderosos del fútbol español rebajados a mendigar ante los colegiados para poder mantener su grandeza y presumir de eso que llaman la «marca España», aunque les pega más el bautizo de sus derbys, «el clásico», porque clásicas, en efecto, son las corrientes de sus arbitrariedades; crónicas, añadiría yo.

Con la que está cayendo les pido que perdonen la odiosa comparación, pero si estamos de acuerdo en que el poder judicial debe ser independiente del ejecutivo y el legislativo, no tiene ningún sentido que el Comité Técnico de Arbitros dependa de la Real Federación Española de Fútbol, un ente cuyos presidentes llevan décadas investigados, algunos imputados, por los Tribunales o la Liga de Fútbol Profesional.

El fanatismo ya ha trascendido a su influencia sobre supporters, tifossi, barras bravas, ultra sur, boixos nois, biri, biri y tantos otros imitadores, para invadir no solamente la moqueta de los despachos convertidos en cocinas de la influencia, sino afectar a sus moradores como un virus de laboratorio.

Pero, y acabo ya, cuando la propia FIFA se plantea hasta parar el cronómetro, como en baloncesto, para combatir las pérdidas de tiempo y los partidos se disputen en minutaje real, es que desprecian la capacidad de esos mismos árbitros para imponer la autoridad que les confiere. Como ha sucedido con el fuera de juego, automático o no, y no hablemos del VAR porque, señores, no hemos pasado por alto que cada encuentro lo juzgan a día de hoy !seis árbitros! y no siempre amigos.