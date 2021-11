Por la puerta de atrás y muy sibilinamente, el Gobierno socialcomunista le ha birlado a los pensionistas el 3,1% de las nóminas que recibirán a partir del próximo año, pues subirán sólo un 2,5% cuando en realidad el IPC de noviembre, mes que determina el incremento de las pensiones para el próximo ejercicio, ha sido del 5,6%. Y es que el Ejecutivo se ha inventado el concepto de «inflación media» como fórmula para no aplicar la inflación real . Esa inflación media ha sido del 2,5%, un porcentaje sensiblemente inferior al incremento del IPC. Otro colectivo que va a probar en sus carnes lo que significa el «escudo social» de un Gobierno que saca pecho presumiendo de no dejar a nadie atrás, pero que a las primeras de cambio le ha metido a los pensionistas una estocada de las que hacen época. Y es que la trampa de inventarse una «inflación media» para no aplicar en sus nóminas la subida real del coste de la vida es de aurora boreal. Imaginen ustedes que habría pasado si el Gobierno de Mariano Rajoy se hubiera sacado de la manga una fórmula para determinar la inflación como la que se ha inventado Pedro Sánchez. La izquierda y sus terminales mediáticas estarían hablando de estafa y acusando al PP de jugar lastimosamente con la vida de millones de jubilados. Y es que, de justicia es reconocerlo, la izquierda tiene bula y una capacidad asombrosa para lograr engañar a los pensionistas sin que arda la calle.

Los pensionistas, que según Pedro Sánchez no perderían jamás poder adquisitivo, empezarán el próximo año perdiéndolo, pero que como este país es muy particular no parece que haya ningún conato de protesta en ciernes ni que los sindicatos hayan anunciado movilizaciones ante el atraco ejecutado con nocturnidad y alevosía por el Gobierno socialcomunista.

Sólo la izquierda es capaz de inventarse una «inflación media» que es la mitad de la inflación real. Alucinante.