Esto lo arregla Conde Pumpido

El lunes 13 de febrero se publicó el auto del Tribunal Supremo que revisaba la sentencia por la que ese mismo Tribunal condenaba a los autores del golpe contra la democracia que se perpetró desde Cataluña. El Tribunal sentenciador se vio obligado a revisar la condena tras la reforma exprés del Código Penal acometida por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, promovida por el PSOE y sus socios populistas bolivarianos y comunistas y que fue aprobada con el apoyo de partidos nacionalistas y anti sistema de todo tipo y condición.

Del auto del TS caben destacar dos conclusiones. La primera, que se mantiene la inhabilitación para los principales inductores del golpe, Oriol Junqueras, Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, o sea que los capos no van a poder presentarse a las elecciones tal y como Pedro Sánchez pretendía para sellar definitivamente el pacto con Esquerra y poder mantenerse sin sobresaltos en la Moncloa, utilizando el Falcon para asistir a los mítines de su partido y a poder seguir pagando las nominas a los centenares de asesores que le organizan performances, ya sean juegos a la petanca con viejos militantes del PSOE travestidos de «pensionistas» o cafelito con pastas en la casa de miembros de las juventudes socialistas disfrazados de milenials.

La segunda es que al suprimirse el delito de sedición del Código Penal el Estado ha quedado desprotegido, con lo que los golpistas catalanes a los que Pedro Sánchez amnistió bajo la falsa figura del indulto y que no han cejado de amenazar con que lo volverán a hacer, podrán perpetrar un nuevo golpe contra la democracia sin que esta tenga instrumentos penales para disuadir primero y/o perseguir y condenar después .

Por su interés, reproduzco algunos párrafos al respecto del auto del TS:

“ Es indudable que la colectiva desobediencia a los requerimientos del Tribunal Constitucional o a las órdenes de los agentes que intentaban cumplir un mandato emanado de la autoridad judicial fueron algo más que un atentado contra la paz pública, sobre todo, porque esa voluntad era el motor que empujaba el frustrado deseo de lograr la vigencia de unas leyes de transitoriedad (las de desconexión) que preparaban el camino hacia la independencia”.

“El efecto inmediato de la reforma operada por la LO 14/2022 (la aprobada con nocturnidad y alevosía) , por tanto, ha consistido en generar un vacío normativo en el que hechos como los que fueron enjuiciados en la sentencia que ahora se revisa pueden topar con visibles grietas de tipicidad. A partir de su entrada en vigor, la fractura del marco jurídico que hace posible la convivencia, el desbordamiento de los límites competenciales propios de la Estructura del estado y la tenaz desobediencia a los requerimientos judiciales sólo serán constitutivos de delito si van acompañados de actos de violencia o intimidación como los descritos en el renovado art. 557, que serían entonces castigados como un alteración del orden público”.

“La deslealtad constitucional y el menosprecio a las bases de la convivencia, incluso cuando fueran seguidos de un alzamiento público y tumultuoso, no necesariamente violento, no serían susceptibles de tratamiento penal. En otras palabras, la creación de un marco normativo de ruptura territorial que preparara la secesión de una parte del territorio del Estado, incluso acompañada de actos multitudinarios que condujeran a la inobservancia generalizada de las leyes y al incumplimiento de las decisiones gubernativas o jurisdiccionales que intentaran ponerle término, serían ajenas a la intervención del derecho penal”.

O sea, que a los capos no les ha salido totalmente gratis robar el dinero de todos los españoles para financiar el golpe (a los números dos y tres sí que les han rehabilitado con la reforma de la malversación y podrán presentarse a las siguientes elecciones) pero sí que han conseguido que sea gratis total dar un golpe contra la democracia.

Pero bueno, no se preocupen sus señorías golpistas o gobernantes y cómplices de Pedro Sánchez: lo de la inhabilitación que el TS mantiene para los capos Junqueras y compañía lo arregla Conde Pumpido, que para eso lo ha puesto el caudillo al frente del TC. No se preocupen, que la reforma exprés del Código Penal que no acertó en su redacción a eximir totalmente a Junqueras y cía. de su inhabilitación para ejercer cargo público lo arregla Conde Pumpido en un pis pas. Ya verán que rápido reúne al Pleno y cómo no hay ni un solo magistrado (ni siquiera Juan Carlos Campo, que fue el Ministro que redactó el decreto amnistía/indulto para los golpistas) que se abstiene en la votación para «anular» las consecuencias del auto del TS. Ya verán cómo Conde Pumpido lleva este asunto al Pleno antes que cualquiera de los recursos que hay pendientes, por ejemplo la ley ad hoc que inhabilita al CGPJ para poder hacer nombramientos y que está dejando vacantes de jueces decenas de salas en toda España, con el deterioro para el justiciable (o sea, para todos los ciudadanos) que eso supone.

Ya verán cómo esto lo arregla Conde Pumpido. Al tiempo.