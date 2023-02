El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha denunciado la «voluntad de venganza» del Tribunal Supremo al «retorcer» el Código Penal y aplicar una «malversación de pensamiento», pero ha confiado en que esa sentencia «refuerce» la causa independentista ante la comunidad internacional. En su revisión de la sentencia del procés, el Tribunal Supremo mantiene los 13 años de inhabilitación para el ex vicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, al rechazar rebajarle la condena por la reforma del delito de malversación

En un auto, la Sala de lo Penal concluye que debe condenar a Junqueras y los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por un delito de desobediencia con un delito de malversación, por lo que rechaza rebajarles la pena de inhabilitación, mientras que a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart sí les condena por desórdenes públicos agravados. En declaraciones a los medios en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Junqueras ha defendido la reforma del Código Penal que pactaron Gobierno y ERC, ya que «sirve para proteger a los que defienden los derechos humanos y a la disidencia ante los abusos de poder».

De hecho, Junqueras ha apuntado que el mismo Supremo «reconoce que el independentismo no podrá ser perseguido a no ser que actúe de manera explícitamente violenta», lo que supone un «éxito», ya que con esta reforma «se protege a los independentistas y a todos los que defendemos los derechos humanos».

Pero el presidente de Esquerra ha reprochado que el Supremo, «llevado por un ánimo de venganza y voluntad política, ha decidido aplicar la malversación del Código Penal tal y como la redactó el PP para perseguirnos».

Una reforma de los populares en 2015 para «perseguir la malversación pensada», ya que Junqueras ha recordado que el ex ministro Cristóbal Montoro «dijo tres veces ante el tribunal que no habíamos gastado ni un solo euro y ahora el Tribunal Supremo decide condenarnos por algo que no pasó, con la excusa de que pensamos en esa posibilidad».

A juicio de Junqueras, el Supremo «antepone su voluntad de venganza y voluntad represiva, y retuerce la interpretación del Código Penal y del delito de malversación, prescindiendo de lo que ha hecho el legislativo», en alusión a la reforma aprobada por las Cortes Generales hace pocos meses.

Pero, al mismo tiempo, el líder de ERC ha considerado que con este posicionamiento del Supremo, la causa independentista sale «reforzada» a ojos de la comunidad internacional y sobre todo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: «Cada vez que el Supremo retuerce el Derecho, ganamos posición ante la comunidad internacional y se refuerza nuestra causa», ha insistido.

Por último, sobre el hecho de que no podrá presentarse a las próximas elecciones al estar inhabilitado hasta 2031, Junqueras ha dejado claro que «los casos personales y en especial el mío -ha apuntado- son irrelevantes. No trabajamos para ningún caso personal, sino para todos los demócratas».