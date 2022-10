Este Gobierno es una máquina de generar pobreza

Las cifras no engañan: en apenas dos años de Gobierno socialcomunista (de 2020 a 2021), el número de españoles en riesgo de pobreza creció en casi 900.000 personas y ha alcanzado ya la cifra récord de 13,1 millones de personas, el 27,8% de la población. En 2020, primer año del Ejecutivo de coalición, este indicador de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social aumentó en 469.380 personas con respecto a 2019, mientras que en 2021 el incremento fue de otros 383.741 ciudadanos. Sólo en media legislatura el número de españoles en riesgo de pobreza y/o exclusión social se ha elevado en 880.121 personas. El ritmo de crecimiento, si tenemos en cuenta que el informe no recoge el año 2022 (con el brutal incremento de los precios) permite estimar que a finales de 2023 -vencida la legislatura- habrá 14 millones de ciudadanos en riesgo de pobreza, un 30% del total. El porcentaje es demoledor y revela con toda crudeza la falacia del «escudo social». ¿Pero de qué escudo social puede presumir un Gobierno bajo cuyo mandato han quedado literalmente tiradas 900.000 personas más?

El empeoramiento de los datos es brutal y no cabe excusarse en la pandemia, porque el informe es claro: «El retroceso de los indicadores comenzó antes de la llegada de la pandemia», por lo que el Covid «no es causa exclusiva de la crisis». El informe cuestiona el triunfalismo del Ejecutivo en políticas sociales, pues «medidas como los ertes no alcanzaron a toda la población, al no llegar a quienes tenían «contrataciones con irregularidades o modos de supervivencia característicos de la economía sumergida». Otro dato: en 2021 hubo 300.000 personas más con ingresos por debajo de los 530 euros al mes que en 2020. Para que luego venga Pedro Sánchez a sacar pecho. Lo que no cuenta el presidente del Gobierno es que España está entre las naciones de la UE con mayor riesgo de pobreza, sólo superada por Rumanía, Bulgaria y Grecia. Estos son los datos, lo demás palabrería hueca. Conclusión: este Ejecutivo es una máquina de generar pobreza.