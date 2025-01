La España de Sánchez reina de la miseria

Él, Pedro Sánchez, habla de «cohete» para referirse a la marcha de la economía española. La Unión Europea la sitúa como líder de la miseria en todos los países del continente.

Es la primera conclusión que puede extraerse del informe sobre Índice de la Miseria en Europa elaborado por Bloomberg. 14,01 puntos que garantizan su liderazgo por encima de Eslovenia (12,7); República Checa (12,1); Grecia (11,36); Holanda, (11,2); Estonia (10,56); Polonia (9,7) o Francia (9,26).

El título de campeón de la miseria 2023 no es algo nuevo para Sánchez. Ya en el 2021 fue coronado con tan amargo galardón. ¿De qué presumes, Sánchez? ¿De qué presumes, Sánchez? ¿De qué presumes, Sánchez? No hay otro país en la vieja Europa que tenga más alta tasa de paro que la España que presides y país de la UE donde el alza de precios en temas clave como la alimentación y la vivienda haya alcanzado cotas tan insostenibles para una gran mayoría de los ciudadanos.

Frente a los constantes alardes eufóricos del sanchismo se alza este Misery Index que pone negro sobre blanco la evolución de la economía española aplicada a sus ciudadanos. Paro e inflación. Paro y dificultad para sobrevivir. No hay otra. Es otro serio aviso a esa ministra de la historia porque no hay día donde no pregone que ha logrado hitos históricos. Pues bien, ahí tiene la percepción fría y deshuesada de la realidad española en materia laboral: casi tres millones de desempleados, de los cuales casi medio millón son jóvenes de menos de 25 años. ¿De qué presumes, Yolanda?

La inflación al finalizar el 2023 se consagra en el 2,8%, especialmente en lo referido a los alimentos y la cesta de la compra.

Con este panorama, ¿por qué las calles no son un clamor? Quizá habría que preguntárselo a los dirigentes sindicales, casi tan bien regados con dinero público y subvenciones como los cómicos. Bueno, están descansando hasta que llegue Feijóo… Si es que llega.