En efecto. El mismo empresariado catalán reunido en torno al Círculo de Economía que suspendió durante varios cursos a Pablo Casado, ha metido gasolina de alto octanaje en los motores gallegos de Alberto Núñez Feijóo.

Hay que escribir antes que nada que esos señores del jurdó olisquean el poder a varios cientos de leguas. Se han dado cuenta de que Pedro Sánchez tiene fecha de caducidad y, además, han descubierto cuatro años después, que no es fiable… ¡Estos que se creen tan listos!

Con un jefe de Gobierno al que ya no cree ni su vicepresidenta neocomunista, con un primer ministro incapaz de dar una a izquierdas, es lógico que los señores de la llamada “economía productiva” giren vista al Partido Popular, única instancia desde donde se puede visualizar siquiera una alternativa. Desechado Vox como opción inexportable –reciente está el caso de Francia-, cuyo único aliado en el continente es el húngaro Orban (repleto de contradicciones por su amor a Putin y su necesidad de vitola europea), tiene toda la lógica que no sólo los empresarios catalanes sino los de todo el país corran en busca del nuevo jefe del centroderecha en España. No les fue mal ni con Aznar ni con Rajoy. No hay noticia, por el momento,

que les haya interesado la opinión de Abascal, ni sus presuntos planes de gobierno.

Por otro lado, el comandante en jefe del PP es consciente de la imperiosa necesidad que tiene de recuperar en Cataluña las posiciones alcanzadas en 1996, 2000 y 2011. Porque aportan un gran número de diputados, sí, pero también porque se trata de un territorio “singular” dentro de la unidad española. Mejor será poder gobernar el Estado si el eterno “problema catalán” baja el diapasón.

Feijóo está en condiciones inmejorables –viniendo de donde viene y en sus ya conocida postura de máximo respeto y abrazo al Estado autonómico- de pescar votos en los caladeros constitucionalistas catalanes, vista lo quiebra de Ciudadanos y el más que posible retorno de muchos de los hermanos separados que buscaron en tiempos aciagos otras siglas de nuevo cuño.

Y en esas estamos, mis queridos amigos.