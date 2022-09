Duelo al sol

Es muy pronto para evaluar a los equipos. Tres jornadas no es nada, aunque en una liga tan desigual como la española los papeles de cada uno se asignan previamente con escaso margen de error.

El Girona es uno de los llamados a luchar por evitar el descenso. Ha fichado mucho, siete jugadores que no estaban en la plantilla de Segunda, cuyo rendimiento está por ver. Como casi todos los de abajo sus esfuerzos se dirigen a apuntalar la retaguardia. De hecho y con la salvedad de Borja García en el centro del campo, acumula experiencia atrás, con el portero Juan Carlos (34) y lo centrales Bernardo (33) y Juanpe (31), y arriba con el inefable Stuani (35), que no jugará por enfermedad, y el escurridizo Samu Saiz (31). Está por ver si con la llegada de los cedidos Miguel Gutierrez, Real Madrid y Riquelme, Atlético, cambian los esquemas de Michel Sánchez, especialista en ascensos, Rayo Vallecano y Huesca, aunque no logró completar después su permanencia en Primera. ¿Irá a la tercera la vencida?. Cuenta con las bajas de Yangel Herrera y Terrats, además de la del goleador uruguayo.

El no mal considerado filial del Manchester City a distancia, aunque el apoyo económico ha menguado considerablemente, ha debutado encajando un gol por partido. Un victoria contundente sobre el Getafe y sendas derrotas mínimas, 1-0, ante el Valencia y el Celta, esta, más dolorosa, en Montilivi.

El Mallorca, por su parte, convierte cada fichaje en una fiesta. Hablan de ocho, pero han sido cuatro, Rajkovic, Kadewere, Nastasic y Copete, guardameta y dos defensas de cuatro operaciones. Lo dicho. A los pobres les preocupan las murallas. Maffeo, Grenier, Battaglia y Muriqi, por mucho que hayan costado, ya estaban. Salvo que el lance vaya con claro viento a favor, Aguirre no hará experimentos cara a la galería. Dicho sea por las caras nuevas. La recuperación relámpago de Galarreta abre incógnitas respecto a un eventual retoque en el dibujo.

Pita Isidro Diaz de Mera Escudero, de Daimiel (Ciudad Real). Es su tercera campaña en Primera. No es internacional pero está bien considerado. Poco tarjetero, aunque más meticuloso en las áreas. Lleva ya dos partidos: Elche-Almería (1-1) con cuatro amonestaciones y una expulsión, y Cádiz-Real Sociedad (0-1), con solo dos amarillas. Serio y poco gesticulante.