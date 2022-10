Difícil test para los de Aguirre

Aunque el campeonato no ha hecho más que empezar, el pragmatismo con el que el Mallorca lo ha planteado le permite mantener las urgencias a buen recaudo. Más necesitado, en función de sus objetivos, viaja el Sevilla a Palma, ya con nuevo entrenador y fuera de la Champions. Lopetegui renovó en falso pues Monchi, «per se» o a las órdenes de quien sea, desmontó una plantilla que hoy dispone de un buen centro del campo, pero frágil en defensa, más aun ante la baja de Fernando, y una delantera que añora incluso a Luc de Jong.

Jorge Sampaoli, ya sobradamente conocido en aquellos andurriales, se ve en la obligación de resetear la partida y volver al punto cero. Hay mimbres. Muchos equipos quisieran a Jordán, Rakitic, el Papu Gómez, Oliver Torres y, por si faltaba alguien, Isco, para que el contrario tenga que correr tras el balón. El problema surge cuando no lo tiene, aunque, como hemos dicho, los de Javier Aguirre no se distinguen por su afán de conservarlo en su poder.

Con un rival tan señalado en frente, el Mallorca tendrá que pasar un test difícil, no solo por la entidad del visitante, por mal que haya empezado, sino para demostrar qué sabe o qué puede hacer sin Muriqi, bastante más que su referencia ofensiva. El debate para acertar con su sustituto no es solamente una apuesta para tertulias de café o corrillos radiofónicos. Los aspirantes, Abdón y Angel, responden a unas características que no tienen parecido alguno con las del kosovar, ni por arriba, ni con los pies, movimientos o espíritu. Puede que «el Vasco» acabe echando una moneda al aire o renuncie a salir con solo un delantero. Que los oráculos se pronuncien.

Novena jornada y ya un árbitro que repite: Javier Iglesias Villanueva, de Galicia. Su hermano, Ignacio, era un desastre, por eso le remitieron a la cabina de vídeo. El más joven de la saga no lo hace tan mal, si bien a veces parece algo inseguro. Ha debutado en Primera este año y precisamente con el Mallorca, en el partido inaugural disputado en San Mamés (0-0) ante el Athletic y no estuvo mal. Al fin y al cabo la familia no se elige.