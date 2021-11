Hay que estarlo para intentar exorcizar de nuevo Cataluña con un manifiesto. Pero, qué quieren, somos gente de bien y no nos va ni el escrache ni el ponerle un petardo a uno de los monumentos de los ultranacionalistas (ese siniestro y mentiroso ‘Fossar de les Moreres’, ese ridículo memorial al despiadado Companys). Nosotros creemos en la magia de las declaraciones y en el poder de los gestos. Somos voluntaristas a muerte. Además, ¿qué otra cosa se puede hacer con un Gobierno de España aliado de quienes quieren destruirla? Que quiere destruirnos a nosotros, los catalanes no nacionalistas, concretamente.

Pero, oiga, nunca se sabe. Igual éste es el “tipping point” del cambio, del despertar de la Bella Durmiente del “seny”, de la salida del coma nacionalprogreísta. Seguro que lo saben, pero “tipping point” significa “el punto crítico en una situación, proceso o sistema más allá del cual tiene lugar un efecto o cambio significativo y, a menudo, imparable.” Malcolm Gladwell lo popularizó en el 2000 con un libro súper ventas.

Así pues, el lunes 15, en el colegio de periodistas de Cataluña, se presentó un manifiesto que declaraba: “Queremos, en las próximas elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas ser parte activa de una confluencia política del mundo constitucionalista para presentar un único proyecto capaz de dar respuesta a los problemas reales de la sociedad catalana y derrotar en las urnas tanto al nacionalismo como al populismo”. Un manifiesto que había sido firmado por miembros de Ciutadans, PP y Barcelona pel Canvi, y del que fueron introductores el empresario Joan López Alegre juntamente con la dirigente del Centro Libre de Arte y Cultura, Paula Añó, el historiador Jordi Canal y la empresaria Eva Trías. Esta última con un discurso emotivo y vibrante mientras relataba los hechos que vivió en 2017 siendo la propietaria del camping Isla Mateua. Como recordarán, esta instalación turística acogió a guardias civiles enviados a Cataluña ante la inminencia del referéndum ilegal del 1 de octubre. Y fueron objeto de las iras de los secesionistas que también les hicieron la vida imposible a sus propietarios a partir de aquel momento.

Entre el público se podía ver al portavoz de Ciutadans en el Parlament, Nacho Martín Blanco, y a la diputada del PP en el Parlament y regidora de Barcelona pel Canvi, Eva Parera . También a media docena de otros regidores de Barcelona pel Canvi y el PP en el consistorio barcelonés, y ex representantes de Cs como Jean Castel. De los fundadores de ciudadanos estábamos presentes el escritor Ferran Toutain y yo misma.

El objetivo del manifiesto es crear un bloque común constitucionalista para las municipales de 2023 y las autonómicas de 2025. Los promotores han hablado con todos los partidos constitucionalistas con representación en Cataluña, incluidos el PSC y Vox. Naturalmente, me dirán, eso es mucho optimismo: el constitucionalismo nunca puede contar con los socialistas catalanes. Pero López Alegre, ex diputado del PP, sostenía con ese voluntarismo que he mencionado antes que los votantes del PSC coinciden «en un 99,9 % con el texto». Me pareció ver cómo la mayoría del público levantaba una ceja escéptica. Todos sabemos que el PSC siempre cede al chantaje nacionalista. Por lo que respecta a Vox, en declaración muy reciente, la formación se desmarca del manifiesto constitucionalista porque, según su líder catalán, Joan Garriga: «cualquier consenso se ha de vertebrar en torno a Vox»

En fin, vamos a ver si, como se pidió el pasado lunes, los partidos y la sociedad constitucionalista se unen, al menos, en una lista electoral. No hay muchas más opciones.