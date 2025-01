David Sánchez: plus de 4.000 euros por ser el hermano de Pedro

No es que David Sánchez diera muestras ante la magistrada que le tomó declaración de ser un prodigio de sagacidad, más bien todo lo contrario, pero habrá que convenir que el hermano músico del presidente del Gobierno se lo montó de cine. Y eso que encontró trabajo en «Google», sin recomendación alguna. Pues bien, como en la Diputación socialista de Badajoz no sabían cuando lo contrataron que era hermano de Pedro Sánchez le dieron el mismo trato que al resto: un puesto de casi 50.000 euros al año, plena autonomía para ir a trabajar sin pasar por el despacho -no sabía ni donde lo tenía- y un cúmulo de facilidades similares a las que disfrutan el resto de empleados públicos, claro que sí. Y, además, por no dar un palo al agua le subieron el sueldo.

Cómo será la cosa que la Diputación de Badajoz asignó a David Sánchez Pérez-Castejón un sueldo de 53.890,63 euros cuando modificó su puesto de Coordinador de Actividades Musicales de los Conservatorios y lo reconvirtió en un cargo de alta dirección como Jefe de la Oficina de Artes Escénicas. El puesto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 1 de diciembre de 2022, asociado a dicha nómina. Un sueldo, qué casualidad, superior al de otros cargos análogos que también se aprobaron el mismo día, como el de jefe de la Oficina de Procesos y Evaluación de Políticas Públicas y el de la Oficina de Promoción Turística, ambos con 49.831,42 euros.

A un señor que cuando le preguntan «¿Me puede usted explicar qué es la Oficina de Artes Escénicas?», responde: «Vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de… Pues no sé, de las artes escénicas», hay que subirle el sueldo sin dudarlo. La administración socialista siempre dando muestras de que sabe valorar la capacidad y el mérito. La capacidad de David Sánchez para bucear en «Google» y descubrir que la Diputación de Badajoz estaba gobernada por el PSOE y el mérito, indudable, de ser hermano del presidente del Gobierno. Cuatro mil euros anuales más al año que cualquier otro puesto análogo al suyo. Un suculento plus por ser el hermano de Pedro.