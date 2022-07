Cuando se gasta en mamarrachadas más que en la prevención de incendios...

Las cifras hablan por sí solas: mientras Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en marzo de 2020 invertir un total de 157 millones de euros en el funcionamiento del dispositivo de extinción y prevención de incendios forestales, a los que habría que sumar los 85 millones de euros que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico invirtió el pasado junio para complementar la actuación de las comunidades autónomas en materia de lucha contra el fuego, no hay límite de dinero para financiar las mamarrachadas del Ministerio de Igualdad.

Mientras el Gobierno de Sánchez destina en prevención de incendios un total de 497 millones en cuatro años, el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025 del Ministerio de Igualdad de Irene Montero cuenta con un presupuesto de 20.139 millones de euros. Por supuesto, si las medidas de ese plan fueran eficaces y no pura propaganda, no cabría poner pero alguno a esa cantidad, pero el plan estratégico no es más que un ejercicio de sectarismo ideológico que sólo sirve para amamantar a la legión de ultrafeministas que se están literalmente forrando. Según Montero, todo ello servirá para «acabar con el machismo en todos los ámbitos de la sociedad y las instituciones», pero la pregunta es evidente: ¿Cuántos de esos 20.139 millones de euros servirán para el objetivo de acabar con la desigualdad de la mujer? Pues a tenor de los informes y estudios encargados por Irene Montero a sus amigos, muy pocos.

Entretanto, España arde por los cuatro costados: más de 25.000 hectáreas calcinadas hasta el momento en diferentes puntos de la geografía nacional. Ni un plan de prevención, ni un plan de reforestación. Nada. Es así cómo el Gobierno socialcomunista reparte el dinero de todos los españoles: a los suyos, casi todo; a cubrir las necesidades que requiere la lucha contra los incendios, cuatro perras mal contadas.