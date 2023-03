El tener que depender de unos dogmas desquiciados revela la debilidad interna de este Gobierno. Tal fragilidad se confirma porque necesita mentir para imponerle a los ciudadanos las bajezas propias de su ideología. El farsante de La Moncloa, en precampaña, plagia una frase que suele usar Feijóo y se chotea de la expresión del líder del PP: «La gente de bien», como si «la gente de bien», no existiera. «Claro que existe. Y hablará en las urnas», sentencia Maite Rico en El Mundo. Quien saldrá pronto del mapa político, según auguran todas las encuestas creíbles, pues las del borrego del CIS apenas valen para contentar a su amo, será tan tragicómico autócrata y sus socios en alquiler tras haber convertido el Gobierno de España en un lupanar sin control.

La corrupta coalición va cuesta abajo y sin frenos… Cuanto toca, lo incendia, si no lo desprestigia. Se ríe de los jueces y se pasa el Estado de derecho por la bragueta, inventando leyes execrables, como la del sólo sí es sí, que debería mandar a su autora al manicomio, debido al daño causado. José Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, habló en Trece TV sobre el demoledor informe de los beneficiados por la Ley Montero: ya son 721 los agresores que han visto reducidas sus penas y 74 los excarcelados, decididos a violar de nuevo. El culpable de estos datos terroríficos es el melifluo Sánchez, que no se atreve a cesar a la nefasta cajera, para no romper la corrupta coalición que le sostiene en La Moncloa.

Los ninots más odiados serán los primeros en arder cuando ardan las fallas y serán los del fatuo maniquí y su ministra de muy baja condición. El primero arderá por haber traicionado a «la gente de bien» y la enferma de odio y sectarismo, por haber fracasado en Igualdad, pues inicia el año con más del doble de mujeres asesinadas que en 2022, demostrando que está incapacitada para protegerlas. Y llega la Ley Trans, la de los mutantes, que afecta, sobre todo, a los menores, otra barbaridad jurídica de la histérica Irene, ley propia de esos asesinos del régimen de Teherán. La corrupta coalición que lidera el depravado Sánchez, la festeja, porque su hambre de poder, no permite que la infecta coalición se desintegre. Así vivimos, a expensas de los delirios de un psicópata.

¿Por qué la Fiscalía ha impedido que el Tito Berni, nombre de capo de la Mafia siciliana, ingrese en prisión, como pedía la juez? Está claro. Para que el tal Tito Berni, pueda destruir pruebas que, no sería extraño, implicasen al inquilino de La Moncloa. ¡Qué necesarias son las elecciones, para limpiar el panorama y desaparezca, de una vez por todas, la corrupta coalición!