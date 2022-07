¿Corrupción? ¿Qué corrupción? Ups

Llegados a este punto de incontinencia del Govern de izquierdas sólo queda escribir, escuchando el álbum de Supertramp del año 1975, Crisis? What Crisis?, que es manera equivalente a taparse la nariz mientras hablamos de aquellos trapicheos que desde hace años se suceden en asunto de amarres y varaderos que en definitiva son el alma de una industria náutica puntera en el Mediterráneo. Incontinencia para entendernos es falta de continencia, es decir, falta de moderación en documentos oficiales. Falsearlos, por ejemplo.

Resulta que el Parlamento Europeo ordena investigar al Govern, presidido por la socialista Francina Armengol, por el caso Varadero, que además en paralelo tiene abierto sumario en el Juzgado de instrucción número 10 de Palma. Pero, mira por dónde, las causas son distintas, aunque coincidentes.

A The European Parliament le preocupa el incumplimiento de la normativa europea de seguridad industrial y protección del medio ambiente. Resulta que el Govern de Armengol respondió que se había corregido la anomalía, cuando parece ser que no era cierto y de ahí la insistencia del Parliament. En cuanto al sumario judicial local, la cosa va de falsear documento público y después destruirlo, sin apercibirse, el Govern, de que existía documento incriminatorio tal que la copia cursada al Grupo Fabkina, el perjudicado.

Desconozco hasta dónde será capaz de llegar la Justicia porque los progres tienen bula, al parecer, pero un hecho demoledor es que ante la negativa de Juan Pedro Yllanes de que existiera tal documento, el fiscal se lo estampó en la cara al magistrado en excedencia y hasta hoy. ¡Vergonzoso!, acabe como acabe la instrucción. El llamado caso Varadero apunta a trato de favor a empresas del sector náutico próximas a la izquierda y no necesariamente de las más punteras en el gremio. Todo de lo que estamos hablando tiene lugar a partir de 2016, es decir en plena vigencia del Pacte radical que está «orgullós de representar a la nostra gent» en palabras de Armengol, aunque debería haber añadido: «A la gent progressista d’esquerres i ningú més». La pobre Armengol se hace mayor y va cometiendo estos deslices gagás.

Las encuestas nos hablan de que el 60% de los votantes de izquierdas se mantienen fieles al sufragio de sus apetencias. Es decir, que les importa un comino la corrupción en sus representantes porque lo que les escandaliza es la no permanencia de sus siglas en el poder. ¿Que hay corrupción? Es igual, por el hecho de que a los míos con razón y sin ella, y solo me preocupa si la corrupción viene de la derecha. Menos mal que en Andalucía el electorado ha dicho basta y en consecuencia se acabaron los ERES, burdeles y todo lo demás. Aquí, en Baleares, ya sabemos que el TSJB es benévolo cuando de lo que se trata es de encausar a la izquierda. Fíjense que en el detalle de ir a tomar en consideración el asunto del 25% del castellano en la enseñanza se ha personado nada menos que la Obra Cultural Balear, probablemente para recordarle al presidente del TSJB, un catalanista confeso, que en su día le concedieron un premio y que, por lo tanto, debe saber a quién se debe.

Los amarres y los varaderos son ahora mismo el punto de conflicto con el Govern que preside Francina Armengol. Sobre el asunto de amarres, pues sabemos que se confió a la diputada socialista por Ibiza Sofía Hernanz –tan próxima ella a Pedro Sánchez- mediar sobre la reforma legal y amañar la cuestión del puerto de Ibiza, y ahora sabemos, también, que personado ante el juez, el imputado exdirector de Ports de les Illes Balears Joan Gual de Torrella admitió que denegaba las iniciativas que no eran del agrado de la socialista Francina Armengol, que es la misma honorada por «servir al pueblo balear». ¿Qué ha decidido el juez sobre las declaraciones de Gual de Torrella? ¿Llamar a Armengol? Pues no lo sé ni me importa. Ellos sabrán.

¿Qué decir del caso Varadero y los documentos extraviados? ¡Incluso la Comisión Europea ha tomado cartas en el asunto! Pero ya sabemos que la corrupción de la izquierda tiene un plus de mirar hacia otro lado. Sucede cuando la corrupción de la izquierda es guay a los ojos de la progresía.

El exmagistrado ¡qué vergüenza! Juan Pedro Yllanes negó los documentos, que después le plantó ante su cara el fiscal. Tenemos un Govern corrupto y todo él de extrema izquierda. Como en la carátula del disco de Supertramp, un hombre en bañador se toma un refresco bajo una sombrilla, mientras en su entorno se consuma la podredumbre. Al menos he disfrutado al volver a repasar este disco, casi medio siglo después, a sabiendas de que tal vez aquí no pase nada, porque la podredumbre de la casta balear a nadie le importa, salvo claro está si hablamos de la derecha. Pues nada de quejarse cuando se destape tanta miseria. Nos lo habremos buscado alegremente.

Vive la gauche! Nous Sommes les meilleurs au monde. Ja Ja Ja.