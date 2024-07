¿Cómo que la UCO no ha encontrado nada irregular en el caso Begoña Gómez?

Uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno y sus terminales mediáticas, replicado hasta la saciedad por los corifeos de la izquierda, es que la UCO no encontró irregularidad alguna tras analizar los contratos públicos otorgados por el Ejecutivo a las empresas de Juan Carlos Barrabés. Pues será porque no han visto los informes de la Guardia Civil o será porque, simplemente, no han querido ver más allá de lo que les interesaba ver. No hay que ser muy sagaz y si muy mal intencionado para pasar por alto algunos detalles que a cualquiera con un mínimo de pulcritud observatoria no se le pasarían por alto.

A OKDIARIO, desde luego, no. No hay peor ciego que el que no quiere ver y, como remedio a su estrecha visión, este diario se complace en ofrecerles lo que sus ojos pasaron por alto. Que no son precisamente minucias, sino un conjunto de irregularidades administrativas que, como diría el clásico, saltan a la vista. Siempre, claro, que la tenga despejada y no se ponga una venda. La venda de la izquierda y sus terminales es tan tupida que no han caído en la cuenta de que las adjudicaciones al entramado del socio de Begoña Gómez tienen tantos puntos negros que sólo un necio o un relator a sueldo del Gobierno sería capaz de no descubrirlos.

Este periódico les muestra hoy un ramillete de irregularidades como la ausencia de informes de apertura de plicas generados por la Plataforma de Control del Sector Público, trámite este esencial en la adjudicación de contratos públicos. Este olvido no es una cuestión menor, pues su ausencia se presta a todo tipo de hipótesis y ninguna favorable al Gobierno. En definitiva, que a todos esos que se empeñan en repetir la consigna de que la UCO no ha encontrado nada irregular en las adjudicaciones al socio de Begoña Gomez decirles simplemente que Dios les conserve la vista y que, si tienen tiempo, le echen un vistazo a la información que hoy publica OKDIARIO.