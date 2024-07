Las claves de la herencia Thyssen

La vida de Carmen Cervera, conocida como Tita, o baronesa Thyssen (el título es una referencia social, puesto que como título alemán y de consorte, no tiene validez oficial según el sistema nobiliario español, qué mala soy) ha estado siempre envuelta en un halo de ocultación y controversia. Desde su matrimonio con el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza (tercer marido) hasta la identidad del padre biológico de sus hijas mellizas, creadas con la intención de gestionar el imperio artístico, donde el díscolo Borjita no era apto, muchos aspectos de su vida personal han sido objeto de especulación, fantasía e incluso se han llevado a la pantalla. ¡Gracias querida!

Por qué Borja no es apto

«Esas tetas las he pagado yo», recordarán esta frase textual que hace años, atribuida a la baronesa airadísima, corrió como la pólvora cuando, supuestamente alguien puso antes sus ojos de madre una imagen de su nuera trincándose al de seguridad… La relación entre Tita y Borja Thyssen (en el relato y la rumorología se dice que consiente) ha sido complicada por la nuera y por numerosos problemas legales y dinerarios. Borja ha enfrentado acusaciones de fraude fiscal, y su relación con Blanca Cuesta ha sido un punto de fricción continuo con su madre. Estas tensiones han influido en la decisión de Carmen de no considerar a Borja como el principal heredero del legado Thyssen​. ¡Eso que se quita él!

El parecido entre Borja y las Gemelas

Uno de los puntos más controvertidos y discutidos es la paternidad de las mellizas Carmen y Sabina, nacidas en 2006 mediante gestación subrogada en Los Ángeles. Aunque la identidad del padre biológico ha sido mantenida en secreto, el parecido físico entre Borja Thyssen, el hijo mayor de la baronesa, y las chicas, a punto de la mayoría de edad, es embarazoso. Detectives y profesionales de la investigación me dicen que la similitud fisonómica es tan relevante que no se necesitaría una prueba de ADN para determinar la paternidad, porque está clara. Borja, salvo estrambóticas piruetas y maromas del pasado, que vamos a comentar, sería el padre (además del hermano), de las afortunadas niñas.

La preferencia por Carmen, la hija «fotogénica»

Digamos, Carmen Cervera ha mostrado una clara preferencia por una de las mellis, Carmen, curiosa hasta la elección del nombre, quien ha demostrado tener una sólida preparación académica y habilidades administrativas, según dicen, o fue dirigida desde la pila bautismal.

La favorita, que además es la más mona y la que menos se parece a Borja, participa activamente en los consejos de administración de las asociaciones familiares, lo que la baronesa considera esencial para gestionar eficientemente el vasto patrimonio artístico y cultural de la familia​. Tita II se presume la heredera de los Thyssen, mientras que la otra melli, ha sido encaminada a quehaceres menos trascendentes.

El engrudo vital de Manolo Segura

Manolo Segura, el padre biológico de Borja, amante de Tita antes de su matrimonio con Thyssen, mantuvo una relación cercana con Cervera hasta su muerte y jugó un papel importante en la vida de Borja. Esta relación ha sido una constante en la dinámica familiar de los Thyssen y otra de las líneas elucubrativas tira por apuntar aquí, a que quizá el semen de la subrogación proviene de la dotación genética de este buen hombre. ¿Para qué? Se preguntarán… Imagino que por la confianza, los lazos y el más vale malo conocido.

En el lecho de muerte

Otra de las teorías, es que el barón, preocupado por su legado, pidió a Tita antes de morir un sucesor con las cualidades necesarias para hacerse cargo del Imperio, cualidades entre las que se encontraba la primera: ser un Thyssen. Al parecer, la baronesa quiso complacer al amor de su vida o al menos al más estable de ellos y fabricó con todo el amor (y dinero) del mundo dos a escoger. A pesar de las especulaciones, la identidad del padre biológico de las jóvenes sigue siendo uno de los tesoros mejor guardados de la familia. Ni Carmen Cervera ni sus hijas han revelado esta información, manteniendo el misterio y la atención mediática sobre este tema.

La biografía no autorizada

Nieves Herrero fue inicialmente encargada por Tita para escribir su biografía. Este proyecto comenzó en 2019 con la colaboración y el apoyo de la baronesa. Sin embargo, por razones que no se han aclarado del todo, ¿tarifaron? Tita decidió desvincularse del proyecto antes de su finalización. La obra, titulada La baronesa: Una vida de novela, fue publicada como una biografía no autorizada, cosa que le añade ese plus de interés (que no tenía) y marcó el inicio de una serie de desacuerdos y posibles acciones legales por parte de Cervera​. Otro bizarro asunto fue la entrevista grabada y editada (y después censurada) donde Risto charlaba amigablemente con la baronesa acerca de todas estas cuestiones, amigos.