El Ministerio de Igualdad de Irene Montero ha puesto en marcha una de esas campañas chorras que, bajo el título Esto no se hace solo, pretende concienciar sobre el justo reparto de tareas en el hogar entre mujeres y hombres. Otros 850.000 eurazos para que los varones entiendan que tienen que colaborar en las labores domésticas: ayudar a preparar la cena o poner la mesa porque «por muy mágica que sea la Navidad esto no se hace solo». Tiene guasa la cosa, porque si hay alguien que no colabora en las tareas domésticas es Irene Montero, que primero utilizó una escolta como recadera y, después, se permitió el lujo de nombrar alto cargo a una miembro del partido a la que convirtió en ‘nanny’ de sus hijos. Cogiendo el título de la campaña del Ministerio de Igualdad «Esto no se hace solo», cabe añadir que por supuesto: no se hace solo, porque lo hacen la escolta o la ‘nanny’ de la ministra de Igualdad, que dando lecciones sobre conciliación y corresponsabilidad es toda una oda a la hipocresía.

La ministra usaba habitualmente a Teresa Arévalo para cuidar de su hija Aitana, una niñera alto-cargo que pagamos todos los españoles. Tiene narices que la campaña del Ministerio pretenda lanzar el mensaje de que detrás de cada una de las tareas invisibles de cuidados, hay una persona que tiene derecho a cuidar y a ser cuidada en condiciones de igualdad, porque precisamente lo que ha hecho Irene Montero es ciscarse en la igualdad que tanto preconiza. Porque si el 84% de las mujeres desempeña tareas del hogar todos los días, frente al 42 % de los hombres, la ministra no está en ese 84%. En todo caso estarán la ‘nanny’ y la escolta a la que utilizó como chica de los recados. El cinismo de este gente no conoce límites: pretenden dar lecciones y se comportan como aquellas marquesas del franquismo que iban presumiendo de tener no se sabe cuántas chicas de servicio.