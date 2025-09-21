Castilla y León, primer test

Si Sánchez no decide convocar elecciones (esa breva que todo el mundo decente está esperando está muy verde), el primer test electoral que se producirá en España tras el 23J y los sucesivos desaguisados sanchistas será en el territorio más vasto de toda la Unión Europea, esto es, Castilla y León.

El 15 de marzo en la bella, histórica y despreciada tierra castellanoleonesa, el pueblo de esta comunidad tendrá la ocasión de decir alto y lo más claro posible si desean que se continúe avanzado con normalidad democrática o si, por contra, se opta por explorar un camino sin destino fijo, es más, con rumbo a lo desconocido. No parece que una mayoría de ciudadanos libres e iguales de CyL estén dispuestos a poner en almoneda una serenidad que les define en esencia.

La izquierda ha visto en los incendios una ocasión propicia para intentar horadar el férreo murallón que desde hace tres décadas ha concedido democráticamente el poder al centro-derecha, con algunos vaivenes, pero siempre con las luces largas encendidas. Será muy interesante conocer el veredicto del pueblo llano el 15M. A derecha e izquierda, el centro lo ocupa Mañueco, el objetivo (ya ha empezado) será batir al actual líder del Partido Popular que como buen salmantino otea la vida con perspectiva histórica. Le harán, ya lo hacen, protagonista de todos los embates e invites, lógico, porque será difícil levantar una alternativa de poder real que pueda orillarle.

El sanchismo, que estará muy presente desde ya en la precampaña y campaña, se juega mucho. Porque si, como las encuestas vaticinan (¡ojo con ellas!), el presidente Mañueco persiste en el poder, el resto de los territorios (fundamentalmente Andalucía) tomarán buena nota.