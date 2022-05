Al comenzar a escribir este post un aviso a los navegantes ultrainflamados o carcomidos por el entusiasmo partidario: no disparen al pianista. Todo lo que aquí que describe tiene su correspondiente corolario acreditativo. Guste o disguste. El caso Santonja -así denominado en los predios políticos castellanos/leoneses- afecta de plano al nuevo y desinflamante consejero de Cultura del Gobierno de coalición en aquella tierra que responde por el nombre de Gonzalo y de apellidos Santonja Gómez-Agero, natural de Béjar (Salamanca) nacido hace setenta años.

Ha sido nombrado consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León a propuesta de Vox, aunque hay que escribir seguidamente que no fue ni su primero ni segundo candidato porque personas antes ofrecidas y con mayores méritos objetivos declinaron tal ofrecimiento. En esto no habría diferencia con su teórico jefe de fila, un tal Juan García (Gallardo), convertido en vicepresidente, que acercándose la fecha de las elecciones y teniendo que cerrar las listas electorales pasaba por ahí. Algunas fuentes burgalesas subrayan que su padre, gran abogado, y su madre alto cargo en la Diputación provincial (jefa de Recursos Humanos) estarían al tanto de algunos de los puntos más oscuros del PP en esos telares y tras tantos años. El muchacho García sigue pregonando que quiere acabar con la Constitución en lo referido al Estado autonómico (“cuando podamos”), afirma, entre la chacota y el descojono del respetable. Por de pronto, lo que ha hecho es subirse al coche oficial, gabelas incluidas, enchufar en la ya vasta administración regional a familiares y aquí paz y después más mamandurrias y ya veremos. Respecto a un tema capital como es la Unión Europea, el rapaz no se ha pronunciado hasta la fecha.

Volvamos al interfecto Santonja, durante 19 años al frente de un chiringuito puesto por la otrora “derechita cobarde” y cuya andadura por el palacio de la Isla (Burgos) dará muchas tardes de gloria mediática. Su viaje de extremo a extremo, más bien del “paraíso estalinista” al “infierno fascista” -al decir hoy de sus antiguos camaradas del Partido Comunista y de Herri Batasuna, que se hacen cruces- siempre ha conllevado precio, lo cual pondría sordina a un viejo principio que el columnista comparte, según el cual, el derecho a la evolución no puede negarse a nadie. Bien. Aceptado. Si transitamos por ese camino, habría que aplicar la misma regla a los “herederos” de la banda terrorista ETA que hoy sientan sus reales en el Congreso de los Diputados y en el resto de las instituciones. Santonja hizo campaña por Herri Batasuna en los conocidos como “años de plomo”, cuando el brazo armado de HB liquidaba sin preguntar a una media de 110 personas al año.

Desde el punto de vista de hoy, los Abascal, Olona, Ortega, Espinosa, Gil Lázaro, ¿podrán recordar a diario a la Aizpurua, Matute y demás coleguillas de Otegi su conexión con HB y ETA sin que les dé algún apuro teniendo en cuenta la vitola que presente su flamante consejero castellano leonés? Pregunto, eh?, que preguntar no es herir. Y si a ellos no les preocupa -veremos a sus electores-, ya me dirán lo que personalmente puede cuitarme. Pero hay que ser consecuentes porque ya conocemos lo que ocurre cuando se cambia lo que se dice defender para vivir de otra manera.

Luego vendría lo de los dineros del nuevo e inabarcable intelectualmente Santonja, uno de los expertos en Santiago Martín El Viti que las nuevas generaciones pueden creer que se trata de un defensa fake de la Unión Deportiva Salamanca.

Si yo fuera él, hace días que hubiera puesto las cuentas de sus 19 años al frente del Instituto Castellano Leonés de la Lengua a disposición de la opinión publicada y, por ende, de la pública. Porque de nada va a servir tratar de echar tierra sobre unas facturas que fueron pagadas con dinero público. Si no hay nada que ocultar… Naturalmente, deben incluir nombres y apellidos de los agraciados porque fue muchísimo dinero en millones durante casi cuatro lustros… Vox puede tener la primera oportunidad de demostrar al respetable que se conduce como dice pensar. Llevan años dando la matraca de que ellos no son ni como la “derechita cobarde”, ni como los traidores rojos. Empiecen. El movimiento se demuestra andando.