El ‘caso Koldo’ dinamita el PSOE: esto puede terminar como ‘El padrino’

Vamos a ver: es metafísicamente imposible que pueda defenderse la idea de que el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos tiene que asumir sus responsabilidades políticas y dejar su acta de diputado sin que esas mismas responsabilidades políticas no afecten de lleno al padrino de Koldo en el PSOE: su secretario de Organización, Santos Cerdán. Es por ello que en la Ejecutiva Federal, celebrada este lunes en Ferraz, se han escuchado voces que apuntan a la necesidad de que «más personas asuman responsabilidades».

Fue Santos Cerdán quien trajo a Koldo García a Madrid, por lo que resulta insólito que el número 3 del partido salga indemne del asunto. Es más: Santos Cerdán ha sido el encargado de ejecutar el ultimátum de 24 horas que la dirección socialista ha dado al diputado por Valencia para que entregue su acta este mismo martes. O sea, el responsable de meter dentro del PSOE a Koldo le exige a Ábalos que se vaya por su responsabilidad al nombrar a Koldo asesor. El problema de fondo para el PSOE es que creando un cortafuegos entorno a la figura del ex ministro de Transportes no se acaba el escándalo, porque no es sólo Cerdán, sino Francina Armengol o Ángel Víctor Torres, entre otros. Está por ver si Ábalos renuncia al acta, pero por una elemental cuestión de limpieza democrática parece evidente que Santos Cerdán no puede salvarse de la quema. El ex ministro vale más por lo que calla que otra cosa y un Ábalos tirando de la manta es una bomba adosada en los bajos del socialismo, que anda en estas horas críticas como un pato sin cabeza. El riesgo que corre el PSOE es pretender apagar la mecha de un escándalo como este con la sola figura de Ábalos, porque el caso Koldo no se acaba cortándole la cabeza política al ex ministro. Es más, se corre el riesgo de que este escándalo termine en un auténtico baño de sangre.