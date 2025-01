Croquetas de jamón y tapas XXL gratis: el bar de Madrid que tienes que visitar si eres de este equipo

¿Qué tiene Madrid que convierte cada barrio en un rincón lleno de sorpresas? Entre sus miles de bares, hay algunos que destacan por su autenticidad, precios asequibles y tapas que hacen que nadie se quede con hambre. Para los amantes de lo castizo y de las buenas raciones, encontrar un sitio donde disfrutar de una cervecita acompañada de deliciosos bocados sin gastar demasiado puede ser todo un tesoro. Pero, ¿y si te dijéramos que también podrías vivir el ambiente futbolístico más apasionado?. Toma nota porque te vamos a descubrir el bar de Madrid en el que vas a disfrutar si eres aficionado al deporte rey y además en concreto, si eres del Atlético de Madrid.

La esencia de los bares de Madrid, en los que suelen ofrecer tapas gratis con cada bebida, no radica sólo en este hecho o en que los precios sea muy asequibles, sino que además en la mayoría de ellos podemos encontrar una atmósfera y ambiente familiar al que no podemos resistirnos. En una ciudad como Madrid, donde todo parece correr a un ritmo acelerado, estos establecimientos nos invitan a pausar, charlar y disfrutar de pequeños placeres y entre las muchas propuestas que podemos llegar a encontrar, destaca un bar que no sólo cuenta con algunas de las mejores tapas de la capital sino que además, es el favorito de muchos aficionados del atlético. Eso sí, aunque esté decorado para los corazones rojiblancos, no hace falta ser del Atlético de Madrid para disfrutar de sus increíbles croquetas, tapas XXL y precios irresistibles. ¡Prepárate para conocerlo y apuntarlo en tu lista de lugares imprescindibles si vives o estás de visita en Madrid!.

El bar de Madrid que tienes que visitar si eres de este equipo

Ubicado en el barrio de Canillejas, el bar Hermanos Velasco se ha ganado una reputación como el lugar ideal para los seguidores del Atlético de Madrid. Sus paredes están decoradas con camisetas, bufandas y recuerdos del equipo rojiblanco, creando un ambiente que combina pasión futbolística y buen gusto. Pero no te equivoques: este bar no discrimina. Seas del equipo que seas, podrás disfrutar de sus delicias culinarias y de su atmósfera acogedora.

Lo que hace especial a Hermanos Velasco no es sólo su temática, sino también su relación calidad-precio. Por apenas 2,60 euros, puedes disfrutar de un doble de cerveza o refresco acompañado de hasta tres tapas. Pinchos de embutidos, mini hamburguesas y sándwiches mixtos son sólo algunas de las opciones que podrás probar sin coste adicional. Es el tipo de bar donde cada consumición se convierte en una experiencia gastronómica.

Las croquetas de la Mari, la tapa que debes probar

Uno de los platos estrella de este bar son las croquetas de la Mari. Estas croquetas caseras, especialmente las de jamón, son conocidas en todo Madrid por su textura cremosa y su sabor inigualable. Con un precio de 9 euros por ración, estas delicias se han convertido en un éxito entre los clientes habituales y los nuevos visitantes que quieren descubrir por qué son tan populares.

Y tampoco te puedes quedar sin probar también sus chopitos, una ración generosa que cuesta 10,50 euros y que está a la altura de los paladares más exigentes. Descubrirás que este bar no sólo ofrece comida en abundancia, sino que también se asegura de que cada plato sea una muestra de calidad y sabor.

Un lugar para disfrutar de tapas y fútbol

Aunque la comida es suficiente para atraer a cualquier amante de las tapas, el bar Hermanos Velasco también se distingue por su ambiente futbolístico. Durante los partidos del Atlético de Madrid, el local se convierte en un punto de encuentro para los seguidores rojiblancos. La decoración, que incluye objetos firmados por leyendas del club, hace que la experiencia sea todavía más especial ya que no sólo es un lugar en el que disfrutar de tapas increíbles, sino también acercarse un poco más a la historia del club rojiblanco.

Sin embargo, incluso si no eres fan del fútbol, este bar merece una visita. Su ambiente cálido y su personal amable garantizan que todos se sientan como en casa.

Cómo llegar a Hermanos Velasco

El bar se encuentra en la calle de Boltaña, 57, en el barrio de Canillejas. Puedes llegar fácilmente en metro, bajándote en las estaciones de Canillejas o Torre Arias. Su horario flexible y su ubicación estratégica lo hacen ideal tanto para una comida improvisada como para una tarde de tapeo con amigos.

Por un precio medio de entre 10 y 20 euros, podrás disfrutar de una experiencia culinaria que combina lo mejor de la cocina tradicional madrileña con el ambiente castizo que define a los bares más auténticos de la ciudad. ¡Así que ya sabes, si buscas croquetas de jamón y tapas XXL gratis, este es el lugar perfecto para ti! ¿A qué esperas para probarlo?.