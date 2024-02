Carta abierta a un votante del PSOE

No hablemos de amnistía, porque queda claro que con tal de que no gobierne la «extrema derecha y la derecha extrema» estás dispuesto a lo que sea. Incluso a que Puigdemont se ría en la cara de tu ídolo, Pedro Sánchez, tumbando la ley que Junts exigió. Me dirijo a ti, votante del PSOE de la España no separatista, que no tienes urgencias en tu pueblo o, simplemente, sólo tienes un ambulatorio y algunos días tienes médico público de cabecera, y otros no. Y que para visitar a un especialista te las ves y te las deseas. O que tu tren es digno del siglo XIX o faltan incentivos para crear empresas. Que los autobuses de línea que pasan por tu pueblo son pocos -si es que hay- o tienes una mala conexión a Internet, lo que te dificulta mantener tu negocio. Tú, que no vives en Cataluña o el País Vasco y votaste a Pedro Sánchez a pesar de sus mentiras para que «la derecha extrema y la extrema derecha» no gobernara. Que viviste los resultados del 23 de julio como una fiesta.

Sí, me dirijo a ti, porque si faltan servicios públicos en tu ciudad o en tu comunidad autónoma es culpa tuya. Y sólo tuya. Porque has votado a un Sánchez que está arruinando al resto de España para satisfacer las demandas de los partidos separatistas que necesitan una lluvia continua de miles de millones de euros para mantener sus políticas clientelares y la construcción de sus «Repúblicas». Como ves, no te hablo de «Constitución», o de «Unidad de España» o de «igualdad de españoles ante la ley». Eso te importa un pimiento, dado lo que has votado. Pero cuando ERC ha arrancado de Sánchez, como primer pago, 15.000 millones de euros de condonación de la deuda del FLA, ten claro que el dinero que no tienes para médicos o escuelas en tu barrio o en tu pueblo lo va a tener Pere Aragonès para abrir embajadas catalanas en el exterior o para que empresarios independentistas se sigan forrando a costa de TV3.

ERC ya anticipa que quiere la condonación total de los más de 70.000 millones de euros de deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica, y los partidos separatistas exigen el pago de la «deuda histórica» causada por el «expolio fiscal», y la cifran en 450.000 millones de euros. Esto significa que el resto de España va a quedar arruinada para varias generaciones. Cuando la Generalitat subvenciona escuelas francesas en el sur de Francia (lo que el separatismo llama Catalunya Nord) mientras tú, votante del PSOE de la España no separatista, tienes a niños estudiando en barracones, es que eres un primo. Sánchez te está estafando simplemente engañándote con el «que no gobierne la derecha», cuando él tiene en su «mayoría progresista» a partidos altamente clientelares y muy reaccionarios como el PNV y Junts, y a otros con orígenes supremacistas como ERC. O herederos de una banda terrorista, como Bildu, deseoso de echar mano al dinero público para construir su «paraíso euskaldun y socialista».

Si eres votante del PSOE -o de su marca blanca separatista llamada PSC- en el País Vasco o Cataluña ya sabes, o deberías saber, cómo las gastan los partidos independentistas. Pero si llevas décadas apoyando a dirigentes que son cómplices de los desmanes de PNV, Bildu, ERC, Junts o CUP -con todos ellos han gobernado los socialistas en todo tipo de instituciones a nivel autonómico, provincial y municipal-, es que no tienes remedio. Ya te va bien que los independentistas estén arruinando España. Todo sea para que «la derecha no gobierne». Lástima que por comprar el argumentario que una legión de asesores muy bien pagados por Moncloa estés consiguiendo que España no sea un país de futuro para tus hijos. Los únicos que tendrán futuro son los vástagos de los independentistas, que seguirán siendo unos privilegiados a costa de los derechos del resto de españoles.