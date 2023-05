Carta abierta a los indecisos

Queridos indecisos,

No creo necesario recordar que los colegios electorales ya están a la vuelta de la esquina. No va a quedar otra que acercarse a las urnas y depositar el voto que finalmente os parezca el más adecuado. Doy por hecho que sabéis lo improbable que resulta que un solo partido alcance la mayoría absoluta y, por tanto, la solución va a pasar por llegar a coaliciones sí o sí. Porque eso de llamar Pactos a lo que en realidad son coaliciones, tiene trampa puesto que pactar o acordar se vende bien en una pancarta por lo general tendenciosa.

¿Tendenciosa? Según la RAE, «que manifiesta parcialidad, obedeciendo a ciertas tendencias o ideas». Es lo que encierra, sin ir más lejos, un Pacte de Progrés o Acords pel Canvi. ¿A quién no le gusta el progreso? ¿A quién no le gusta el cambio? El problema surge cuando esa tendenciosidad va en contra del interés general toda vez que los pactos-coaliciones se configuran a la contra, práctica invariable en el Parlament de les Illes Balears desde ya ni me acuerdo. Todos contra uno, en definitiva, aunque ese uno haya estado a un escaño de la mayoría absoluta. Es decir: NO a una amplia base social.

El verdadero drama de que los conservadores y los socialdemócratas jamás hayan sido capaces de ponerse de acuerdo parte de que el PSIB-PSOE se tomó en serio la apuesta del encubrimiento de la autonomía como caballo de Troya introduciendo la ingeniería social en nuestras vidas. Que si el tal Francesc Antich venía del PSM, que si la tal Francina Armengol venía de ERC. Allí murió la socialdemocracia balear gracias a Joan March haciendo del PSIB-PSOE un engendro malbaratado de autonomismo, cargándose en el intermedio la trayectoria de socialdemócratas como Ramón Aguiló, el mejor alcalde socialista que ha conocido Palma los últimos 44 años.

Imagino, queridos indecisos, que no acabaréis en la abstención porque esa posibilidad se contradice con vuestra condición de votantes que reflexionan hasta el último minuto; práctica habitual en democracias avanzadas, donde el voto cautivo sólo alcanza a ser una reliquia del pasado y entonces el voto siempre se ejerce valorando quién va a gestionar mejor mis impuestos.

Comprendo la dificultad que entraña deshacer la propaganda machacada a tiempo completo y tomar una decisión en conciencia, que no concienciado pues no es el supuesto de un indeciso. Conciencia: conocimiento claro y reflexivo de la realidad. La RAE. Concienciado: hacer que alguien sea consciente de algo. De nuevo la RAE. La diferencia radica en llegar por ti mismo a la toma de decisiones o al contrario que terceros lo hagan por ti.

Los sondeos parecen apuntar que existe una bolsa del 20% de los votos en el aire, que es manera coloquial de referirse a una práctica similar a lo que Woody Allen tituló en una de sus películas: Match Point. ¿De qué lado va a caer la bola? Esa es la cuestión en definitiva. ¿Es el momento de invertir nuestras esperanzas en una mejor gestión o al contrario es tiempo de seguir alimentando la cerrazón ideológica? Eso te convierte en el árbitro para dar valor a esta palabra, cerrazón, que define de nuevo la RAE: «La obstinación, la obcecación, la incapacidad de comprender algo por prejuicio».

Aquí tienes, querido indeciso, las reglas del juego desnudadas de cualquier apremio interesado que se interponga con tu intransferible decisión final.

De una parte el Pacte de Progrés que persigue homologarnos con Els Països Catatans, negándonos por tanto nuestra propia identidad cultural, además de apelar permanentemente a la corrección política, maquillada como guay, cuando en realidad asistimos a la imposición de una nueva inquisición. De la otra, el centroderecha que apuesta por la gestión, que desde luego resulta menos nociva que el adoctrinamiento y en absoluto condiciona la libertad del ciudadano. Un centroderecha en coalición, lo más probable, que obliga a una permanente revisión de actitudes, siempre desde la necesidad de ir a consensos otra palabra descrita por la RAE: «El acuerdo producido entre todos por consentimiento». ¿Acaso suena parecido al interés general?

Queridos votantes indecisos, las fichas ya están en el tablero para iniciar un juego del que dependerá hacia dónde caminamos. Una opción sería acudir al rescate de la seguridad jurídica y otra bien distinta asumir el juego ese de Visca socialista (intercambiable con la religión podemita o de Més) de tal manera que dejaremos en tus manos la última palabra. Estas opciones son las que son. En vuestras manos está indicar el camino para Baleares a partir del 28M. La decisión que toméis estará bien porque el voto es tan personal que nunca se sabe: un tercer Pacte de progrés consecutivo o darle ocasión a Vox de que muestre sus cartas desde el poder. De vosotros dependerá. Sin prejuicios preconcebidos a ser posible. Nos va en ello la libertad.