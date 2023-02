LUNES: CATALÁN O SANIDAD. Sostienen los independentistas socios del Govern (Més) y entidades catalanistas afines (OCB, STEI, PI y Plataforma por la llengua) que en Baleares, contrariamente a como sucede en comunidades autónomas con dos lenguas oficiales como el País Vasco, hay que poner la carreta delante de los bueyes y no puede ser que la Direcció General de Política Lingüística condicione que el personal sanitario tenga que conocer el catalán porque indican que no se cumple el espíritu de la ley.

Y entonces va la presidenta Armengol, rectifica ante la presión del independentismo y vuelve a exigir el catalán a los sanitarios para ejercer en Baleares. Y en consecuencia, el Sindicato Médico lamenta que la presidenta politice la sanidad anteponiendo sus intereses partidistas. Acusa a Armengol de priorizar la política y el catalán a la salud de las personas y exige medidas urgentes ante la «alarmante situación» sanitaria de las Islas. Teniendo en cuenta que el artículo 43 de la Constitución Española dice que se reconoce el derecho a la protección de la salud y compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, aquí lo que está ocurriendo es que priorizar al catalán a la salud viene a ser lo mismo que poner la carreta delante de los bueyes.

MIÉRCOLES: NICOLE KIDMAN Y SUS FOTOS. «Hermosa Mallorca, gracias por invitarme». Esto ha dejado escrito Nicole Kidman, otra isleña nacida en Honolulu, Hawái, es sus redes sociales Instagram o Facebook donde tiene 8,9 y 8 millones de seguidores respectivamente. El adiós de Kidman no parece definitivo porque, según ha dicho: «Ya estoy planeando volver». Las fantásticas imágenes que de Mallorca muestra en sus redes sociales -Deià, Fornalutx, etc.- constituyen una promoción de nuestra isla incluso mucho más potente que nuestra clase política, tenga o no que ver con el turismo, viajando gratis y haciéndose la foto en Fitur.

JUEVES: CONTAMINA QUE ALGO QUEDA. Un solo crucero, afirma un estudio, emite tanto CO2 como 12.000 coches. Si en temporada alta nos llegan al día, impuestas las limitaciones, tres cruceros, y a ello sumamos los aviones que transitan por Son Sant Joan, los habitantes de Palma, donde residen todos los elementos contaminantes de CO2, sin duda vamos a sucumbir, como viene predicando Carlos Moreno. El inventor de la ciudad de los 15 minutos, aterrizó en Palma y nos advirtió sobre algo de lo que también opinan algunos miembros de la UIB: que Baleares dejará de ser habitable por el cambio climático que genera la contaminación.

Pero hete aquí que la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic del Govern, datos en mano tomados en el centro de Palma, indica que el dióxido de nitrógeno ha bajado a la mitad en los últimos 16 años, pasando de 52 a 25 microgramos por metro cúbico de aire, muy inferior al límite normativo. ¿Cuándo sucumbirá Palma, Mallorca o las Baleares? Si en un año la sociedad progresa más que en 20 siglos, hace falta tener muy poca fe en la humanidad para aventurar la cercanía de estos cataclismos.

VIERNES: JUAN MARCH TABLA RASA. Si hay que discriminar a ciudadanos en función de unas determinadas fechas de la historia, pongamos ahora lo sucedido durante el régimen franquista, también podríamos y deberíamos hacerlo de otras épocas más o menos oscuras de la historia, pongamos que por lo menos desde hace 20 siglos, y al final no iba a quedar un nombre para la posteridad. Así lo ha entendido el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, quien explicó que a partir de ahora, los retratos de los nueve Hijos Ilustres del municipio, sin discriminar a ninguno, irán rotando, permaneciendo dos meses cada uno en el puesto central de la sala de plenos.

Que Juan March estará en el centro en febrero y marzo y luego se pondrá a otro durante dos meses. Claroscuros aparte, como solución ecléctica no parece ser tan descabellada.