Carlos Cuerpo es ambicioso, trepa y tramposo

Carlos Cuerpo es exactamente igual que su mentora, Nadia Calviño: ambicioso, trepa y tramposo. El hoy vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, puestos heredados ambos de su maestra y guía, Nadia Calviño, se ha convertido en la cara amable del sanchismo sin ser afiliado al Partido Socialista, igual que ella y, también como ella, sin tener otra ideología conocida que la ambición personal de escalar en su carrera, sea como sea.

Carlos Cuerpo gobierna para Pedro Sánchez solamente porque es donde estaba Nadia Calviño. Y ella lo hizo porque era hija del más sectario director general que ha tenido nunca RTVE, José María Calviño, quien fue nombrado por Felipe González para convertir el ente público en una herramienta al servicio del PSOE y, durante cuatro años, lo hizo perfectamente, despidiendo a todos los periodistas que pretendían seguir ejerciendo su profesión con independencia.

El padre de Nadia Calviño presentó a su hija a todo el Consejo de Ministros socialista. Uno de esos ministros, Pedro Solbes, la aupó a la dirección de Competencia y, desde allí, ella, que ya era tan ambiciosa, trepa y tramposa como Carlos Cuerpo, siguió escalando en su carrera con el único objetivo político de llegar lo más alto posible, costara lo que costase. Se postuló en 2020 para presidir el Eurogrupo, pero no lo consiguió, así que en 2023 se conformó con la, para nada mal pagada, presidencia del Banco Europeo de Inversiones, donde se embolsa 381.397,92 euros todos los años, el mismo sueldo que el presidente de la Comisión Europea. Tramposa, ya lo era desde niña. Es bien conocida la anécdota de cómo, con 17 años, consiguió meter su voto en la urna del referéndum sobre la OTAN, aprovechándose del barullo que se formó a consecuencia de la popularidad de su padre. Y ya de mayor, ha confesado cómo ayudó al Instituto Nacional de Estadística (INE) para que manipulara al alza las cifras de crecimiento económico.

La carrera profesional de Carlos Cuerpo ha seguido el ejemplo de la de Nadia Calviño y, sólo por ese motivo, ha acabado dando su mal afeitada cara por Pedro Sánchez, exactamente igual que habría podido formar parte de un Gobierno del Partido Popular si la oportunidad se hubiera cruzado en su camino. El actual ministro de Economía aprobó las oposiciones al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado en 2008. Tres años después, en 2011, se trasladó a Bruselas en comisión de servicios, donde coincidió por primera vez con Nadia Calviño. Volvió en 2014 y se incorporó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En 2018, Pedro Sánchez hizo a Calviño ministra. Unos meses después, a principios de 2020, ella firmó el Real Decreto por el que ascendía a Carlos Cuerpo a director general de Análisis Macroeconómico y, poco más tarde, en agosto de 2021, lo volvió a promover a secretario general del Tesoro y Financiación Internacional.

Hoy OKDIARIO ha publicado una exclusiva que demuestra que Carlos Cuerpo no es solamente tan ambicioso y trepa como Nadia Calviño, sino que también es igual de tramposo que ella. El Código Ético de su Universidad, la Autónoma de Madrid, dice que «se deben evitar la doble publicación y el autoplagio». Pese a lo cual, en 2017, el ministro de Economía presentó su tesis doctoral, dirigida por la catedrática Pilar Poncela, con cuatro capítulos y 112 páginas; uno de esos cuatro capítulos, de 28 páginas, era exactamente un artículo publicado cinco años antes por ambos en los Documentos de Trabajo de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

Carlos Cuerpo es tan ambicioso, trepa y tramposo como su mentora Nadia Calviño, lo que le hace ideal para trabajar a las órdenes de Pedro Sánchez. Su ambición desmedida hace que no tenga escrúpulos para trabajar con el yerno de un chulo de putas, el marido de una pentaimputada por corrupción, el hermano del músico vago también imputado, el que viajaba en un coche que debía apestar a dinero sucio y prostitución con los imputados Ábalos, Cerdán y Koldo. Y, con lo tramposo que ya ha demostrado ser, evidentemente será capaz de hacer todo lo que le pida el galgo de Paiporta. Carlos Cuerpo ya ha demostrado que posee las peores características personales, lo que le hace ideal para triunfar junto a Pedro Sánchez.