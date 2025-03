La carcajada real

En el número del 26 de febrero de la revista de mis amores y mis dolores, llevaba en portada una sorprendente e insólita imagen del Rey Felipe VI carcajeándose durante una escapada a la nieve con amigos y sin Letizia (¿Es la ausencia de la consorte el motivo por el que se siente tan feliz?). Si observamos detenidamente la fotografía, descubrimos que algo ha cambiado en su rostro, sobre todo cuando ríe. Nada que ver con los dientes amarillentos de 2019.

Dostoievski dejó escrito que «si queréis estudiar a un hombre, no prestéis atención al modo en que se calla, habla o llora. Miradle, más bien, cuando ríe». A la Reina Sofía no le sucede lo que a la fallecida reina británica Isabel II. Su primer ministro McMillan se atrevió un día a pedirle a un miembro de su equipo: «¿No sería posible solicitar a la reina que sonriera de vez en cuando?».

Por el contrario, uno se siente atraído por la sonrisa que transforma el rostro de la reina emérita en una forma expansiva, espontánea y cálida. Se trata de una de esas sonrisas dotadas de la facultad de tranquilizar y contagiar. Una risa muy poco frecuente. Afortunadamente, y posiblemente gracias al doctor Coppel, la dentadura de Felipe no es como la de sus antepasados, que padecían tanto los Austrias como los Borbones, un prognatismo mandibular, una anomalía en virtud de la cual cesa la normal relación entre los maxilares superiores e inferiores y, como resultado de ello, la mandíbula se proyecta hacia adelante. Sin ser ni Austria ni Borbón, sino Ortiz, Letizia también tiene la barbilla bastante pronunciada. De cuarenta miembros de la Familia Real española, treinta tuvieron prognatismo, consecuencia de un exceso de consanguinidad en sus matrimonios. Y la princesa Leonor padecía en su adolescencia de agenesia dental que implica la ausencia de algunos dientes: los dos caninos superiores popularmente llamados colmillos de la derecha y de la izquierda. Esto la obligó a someterse a tratamiento de ortodoncia y cirugía dental con algunos implantes y correctores brackets estéticos.

La dentadura de los borbones

Lo que sí parece es que Alfonso XIII tenía una dentadura magnífica. Ello no impidió que sufriera una fuerte halitosis (mal olor de boca) que tiraba de espaldas a su esposa la reina y a sus amantes. Duro debía ser encamarse con Su Majestad. El caso más curioso es el de la reina María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, la del famoso retrato de Goya que se conserva en el Museo del Prado. Según el padre Coloma, «la pérdida de los dientes fue un golpe mortal para su belleza. Tan mortal que todos ellos eran postizos, como le comentó a la emperatriz Josefina, aquejada del mismo mal y que, al parecer, tampoco tenía ni un sólo diente suyo.

Por culpa de esta carencia, la reina María Luisa no dormía con su esposo. No es necesario que te falten los dientes para no querer dormir juntos. Doña Sofia los tiene todos.

Ursula es madre de ¡siete hijos!

Si hay alguien cuya presencia en televisión no pasa inadvertida, no sólo porque simplemente resulta atractiva por su vestuario, sus famosas chaquetas de tweed color pastel que no repite nunca y que aportan detalles en texturas, además de por su estilo personal, delgada, de sonrisa suave, lenguaje corporal y peinado impecable, la manera en que se expresa y su capacidad para proyectar confianza y autoridad como presidenta de la Comisión Europea, es la belga-alemana Ursula von Der Leyden, ex ministra de Familia y Seguridad Social y ministra de Defensa con Angela Merkel, la primera mujer que ocupa este cargo en los 26 años que tiene la Unión Europea y una de las más importantes a nivel mundial, tan empoderada como Christine Lagarde aunque, definitivamente, mas glamurosa y uno de los referentes femeninos del mundo. El pasado martes, 11 de este mes de marzo, se cumplieron 100 días al frente de la Comisión.

A lo peor, el lector ignora que Ursula, nacida en Bruselas hace 63 años, es médica de profesión especializada en ginecología, como Heiko von del Leyden, su marido, con el que contrajo matrimonio en 1986 y de quien utiliza el apellido ya que ella nació como Ursula Gertrud Albrecht. De este matrimonio nacieron nada menos que… ¡¡¡siete hijos!!!, a pesar de su figura envidiable: David de 35 años, Sophie de 33, Maria Donata de 30, Johanna de 28, los mismos que Victoria, Egmont, 24, y Gracia de 23. Amén de abuela en 2021 de su primera nieta, hija de Sophie.

La pasión, el hobby y la única afición de Ursula son los caballos. El 1 de septiembre de 2022 sufrió un duro golpe cuando Dolly, el poni que había criado durante 30 años, apareció muerto en la finca. Un lobo se había cebado con el caballo favorito de Ursula durante la noche. Esto fue lo que le hizo replantearse la férrea protección de este animal. Y ha sido la propia Ursula la que se ha implicado en primera persona en una política tan sectaria (que se lo pregunten a muchos ganaderos españoles que ven diezmados sus rebaños, sobre todo de ovejas), reconociendo que la concentración de manadas de lobos se ha convertido en un peligro real para el ganado y potencialmente para los humanos, permitiendo a las autoridades actuar donde sea necesario.

Chsss…

Sorprendió, a mí no, que él acudiera, solo, al Cristo de Medinaceli. Normal. Ella, como agnóstica que es, no gusta de ceremonias religiosas.

Según el reportaje de la revista Pronto, sobre «Los sorprendentes primeros trabajos de los famosos», ella trabajó, durante su estancia en México, concretamente en Guadalajara, en la década de los 90, como «azafata vendedora de una marca de tabacos».

A diferencia del escándalo por el «piquito» de Rubiales a Jenni Hermoso, considerado por un juez de la Audiencia Nacional de «obsceno y agresión sexual», ¿cómo consideraría el beso con lengua de Halle Berry a Adrien Brody en la gala de los Oscar?

A propósito de besos, ¡menuda cobra la de la cantante folclórica a su compañera cuando intentó besarla en la boca después de que la artista recibiera la Medalla de las Artes de Andalucía!

El rey que compra una casa para proteger a su esposa de vecinos incómodos, pagándola de su bolsillo, sin recurrir a fondos públicos.

Según el escritor argentino Jorge Fernández, «Bergoglio siempre fue un populista que soñaba con ser Perón pero le tocó ser Papa, aunque quiso ser Perón al mismo tiempo».

Muy bueno lo tuyo, querido Ignacio: «El líder del país invadido debe ir pensando colgar el atuendo de combate y comprarse un traje como el de Vance».

Rosa Belmonte reconoce el dilema semántico y eufemístico cuando hablamos de la puta de Ábalos: unos, si trabajadora sexual; otros, si ex amante; otros, los menos, que si puta.

Hacía 27 años que no le veíamos cuando hacia lobby por el que presuntamente recibió millones. Ahora ha aparecido, con su aspecto de actor de cine, en la Audiencia Nacional por el penúltimo juicio de la Gürtel.

En la juventud, ambos príncipes fueron considerados inseparables pero, con el paso de los años, ya ni se hablan.

Lo que más le duele es que su hermano le haya retirado títulos y tratamientos a sus cuatro hijos.

Según Ignacio Peyró, «la historia de Juan Carlos es la historia de España». Sin duda alguna.