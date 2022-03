Debe de ser un ejercicio de evasión para liberarse del ruido de la calle. O despegarse de la realidad mirando a las estrellas. O será que este Ejecutivo anda tan perdido que ha decidido elevarse por encima de los problemas domésticos. En plena huelga del transporte, el Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Aeroespacial, con el que pretende impulsar la innovación en el ámbito aeroespacial. En total serán 4.533 millones de euros entre 2021 y 2025, con una contribución del sector público de alrededor de 2.193 millones de euros y una inversión privada de cerca de 2.340 millones.

Objetivo: la puesta en marcha de una Constelación Atlántica, un programa de satélites que permitirán observar la Tierra para monitorizar costas y bosques, con el fin de observar fenómenos como el cambio climático. Ya puestos, que Sánchez monitorice el caos en las carreteras españolas y se deje de planes lunáticos. Dice el Gobierno que «mirar al futuro pasa también por mirar al cielo». Será para no poner los pies en la tierra, con la que está cayendo, que el Ejecutivo socialcomunista ha decidido despegar de la realidad y dedicarse a contar estrellas. Es habitual que los presidentes de Gobierno socialistas encuentren alivio en las alturas cuando el país se les va de las manos. Lo mismo le ocurrió a Zapatero, que se dedicó a contar nubes.

El proyecto aeroespacial aprobado este martes pretende reforzar la posición española en el sector del espacio, según Moncloa, e incluye además otras iniciativas, como la creación de la Agencia Espacial Española, una suerte de NASA que el ex director de gabinete de Pedro Sánchez Iván Redondo vendió como un hito. Y mientras el Gobierno se gasta lo que no tenemos en proyectos espaciales, la huelga de los transportistas amenaza con cerrar sectores estratégicos. Aquí lo que está por las nubes, además del Gobierno, es el precio de la luz y la gasolina. A los transportistas les ofrecen subvenciones que no dan ni para llenar un depósito de sus camiones y esta gente anuncia que va a gastarse 4.533 millones de euros en una Constelación Atlántica. Houston, tenemos un problema.