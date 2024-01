El programa de TVE Cachitos, en su edición especial de Nochevieja, ha traspasado todas las líneas rojas de la indecencia al intentar quitarle importancia a la amnistía de Pedro Sánchez si se compara la ley con un cáncer de mamá, analogía ruin que revela el grado de indignidad moral de quienes, en su afán de blanquear la norma con la que el presidente del Gobierno ha comprado su continuidad en la Moncloa, se permiten hacer chanzas con la enfermedad.

No es falta de sensibilidad, sino falta de moralidad. Porque la comparación es tan odiosa que provoca náuseas. Llegados a este punto de degradación cabe preguntarse hasta qué nivel de infamia está dispuesto a llegar la televisión pública para servir a los intereses de Pedro Sánchez. Parece que no hay límites y que cualquier cosa les parece poca con tal de blanquear la amnistía con la que el jefe del Ejecutivo ha sometido el Estado de Derecho a su particular interés personal.

TVE entiende que un cáncer de mamá es mucho peor que la Ley de Amnistía y, en consecuencia, tampoco hay que darle importancia. O sea, se le quita gravedad a la ley por la vía de compararla con un cáncer y a partir de ahí todo vale. Es tan burdo, tan obsceno, tan rastrero el razonamiento que llevado al límite supone aceptar que no cabe reproche alguno al Gobierno porque es peor padecer una grave enfermedad.

La insensibilidad que demuestra la televisión pública hacia quienes padecen un cáncer de mama es sencillamente repugnante, porque lo hacen única y exclusivamente para salir en auxilio del presidente, lo que añade más infamia si cabe al asunto. TVE despide el año como lo empezó: blanqueando a un inmoral con sus mismas armas. Cachitos de inmundicia, muchos Cachitos de detritus hasta alcanzar la infamia total.