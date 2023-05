Bolaños interpreta a Ana Torroja

Hay veces en que un desencuentro inspira una buena canción y otras en que es una canción la que se anticipa un buen desencuentro. Es lo que le ha pasado a nuestro ministro colota. Bien podría interpretar Bolaños a Ana Torroja en el show de Tu cara me suena:

«No me invitó, pero yo fui,

tras la esquina espero el momento,

en que no me miren y meterme dentro…».

Eso fue lo que intentó, pero en Madrid todas las miradas estaban en él, que creyéndose el más guapo y, como cantaban los de Mecano, pensó que:

«Era mi oportunidad

unos entran, otros van saliendo

y entre el barullo, yo me cuelo dentro…».

Pero la realidad no siempre sale como dice la canción y Alejandra Blazquez, nuevo icono del «No pasarán», le salió al paso y, mano en barandilla primero, y elegante espalda después, cubrió toda la entrada sin posibilidad de regate. Ni los porteros de Pachá lo harían mejor.

Aunque nuestro ministro no pudo pisar moqueta, debemos agradecerle que nos dejase otros imborrables momentos. Como el de ver al mismo Gobierno cómo a un sitio (Cataluña) no permite ir a quien sí ha sido invitado (el Rey) para no ofender (a los indepes), mientras que en otro (Madrid), se presenta quien no ha sido invitado para hacerse el ofendido. O ver a los tertulianos orgánicos criticando que Margarita Robes sí hiciese lo que tenía que hacer, o cómo eran contradichos por los expertos en protocolo que, unánimemente, daban la razón a la Comunidad de Madrid. O ver las caras de ‘ya nos la está liando’ que ponían los candidatos del PSOE de Madrid, Maroto y Lobato, que ven que, con cada escenita orquestada por Moncloa, crecen los votos de su oponente.

Está claro que a Bolaños se le dan mejor los muertos que los vivos. Es el ministro que tenemos. Pero mientras no lo cambien, siempre nos quedará seguir bailando al ritmo de Mecano,

«Ahí me colé y en tu fiesta me planté

Coca-Cola para todos y algo de comer

mucha niña mona, pero ninguna sola

luces de colores, lo pasaré bien».