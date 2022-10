Hubo un tiempo que Pedro Sánchez era un reclamo electoral para su partido, pero ahora el líder socialista ya no genera expectación y los barones no reclaman la figura de su líder, más bien todo lo contrario. Cuanto más lejos, mejor. Ante las próximas elecciones autonómicas, son varios los barones que ya han trasladado a Ferraz su deseo de que el presidente «tenga la mínima participación posible», dicho de forma educada. Lo que de forma más campechana sería algo así como «Pedro, que no aparezca por aquí». Ximo Puig, Emiliano García-Page o Javier Lambán están en esa tesis. Y es que la campaña «piel con piel» que Moncloa diseñó para potenciar la imagen del presidente ha sido un absoluto fracaso. Lo del «Gobierno de la gente» ha sido una campaña que se ha traducido en un descomunal fiasco. Sánchez, es un hecho objetivo, genera rechazo y su gira por España se ha tenido que suspender sobre la marcha. De hecho, este sábado se quedará en Getafe, feudo socialista, cuando la idea inicial era viajar a Bilbao.

La decisión de los barones de tener a Sánchez alejado es consecuencia, en buena parte, del hecho de que el presidente y su política fiscal marcada por la voracidad recaudatoria se ha vuelto en contra de los presidentes autonómicos del PSOE, obligados a desmarcarse y a anunciar rebajas fiscales para no verse derrotados por el PP. En los territorios en los que gobierna el PSOE le recuerdan al jefe del Gobierno que «nadie gana elecciones subiendo impuestos». Por eso, Sánchez se ha convertido en un peso muerto para las aspiraciones electorales de su partido y los barones, que manejan encuestas, no quieren verle ni en pintura. Esta es la realidad: los barones saben que ligar su supervivencia política a la figura de Pedro Sánchez es un suicidio. De ahí que educadamente le hayan dicho que se quede en la Moncloa