La Liga presidida por Javier Tebas, cuya gestión presenta alargadas sombras de sospecha, se ha dedicado durante los últimos cinco años a patrocinar a distintos medios de comunicación. Una forma de evitar cualquier atisbo de crítica. En Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas, la Liga de Fútbol Profesional ha destinado 115.727.000 euros, una forma de regar con el dinero de los clubes -que son los que pagan la fiesta de Tebas- a los medios para esconder su turbia gestión. En 2020, la Liga presume de haber generado 228 artículos que fueron publicados hasta en 11 grupos, todo un despliegue para ganarse -previo pago- el favor de no pocas cabeceras.

Mención aparte merece la última estrategia de propaganda de Tebas, que ahora se dedica a difundir en su cuenta personal de Twitter las falsedades vertidas contra el Real Madrid y OKDIARIO por el líder de la guerrilla de Podemos en internet, Julián Macías. Si en lugar de repicar informes fake se dedicara a gestionar con rigor y transparencia el organismo que preside, Tebas no sería Tebas, porque en su naturaleza está maniobrar contra todos aquellos que no le bailan el agua y se atreven a denunciar sus desmanes. En ese sentido, para OKDIARIO constituye un honor no estar entre los medios patrocinados. Es más, mientras Javier Tebas siga al frente de la Liga este diario no aceptará un solo euro procedente de la LFP. Bajo ningún concepto contribuiremos a afianzar en su puesto a alguien que ha hecho de la mentira una forma de perpetuarse en el cargo. Y es que resulta sintomático que los ataques del podemita Macías, el inspirador de Tebas, vayan dirigidos exclusivamente a los medios que no se pliegan a las maniobras del presidente de la Liga.

Lo curioso de todo esto es que, salvo contadas excepciones, los clubes que pagan el millonario sueldo de Tebas -3,5 millones de euros al año- asisten indiferentes al derroche mientras en sus equipos tienen que recortar el presupuesto. Un caso insólito de complacencia pastueña.