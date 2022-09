Si en su momento aceptamos pulpo como animal de compañía, también podemos asumir que Robert Sarver sea accionista mayoritario o minoritario, según convenga a sus socios, de Liga ACQ Legacy Partners LLC, sociedad absolutamente legal, que no es lo mismo que transparente, propietaria del 98 por cien, décima arriba o abajo, del Real Mallorca SAD.

Dicha sociedad se constituyó al efecto solo unos meses antes de adquirir los títulos de Utz Claassen y sus aliados y fue registrada en la ciudad de Wilmont, la segunda más grande del pequeño estado norteamericano de Delaware, bastante lejos de Arizona por cierto. Según OXFAM, organización no gubernamental que realiza obras humanitarias en 90 países, en aquel territorio de menos de un millón de habitantes, hay registradas 1.100.000 sociedades. De acuerdo con esta y otras informaciones, se benefician de las normas laxas que allí imperan en materia fiscal, puesto que no pagan impuestos si no operan en la región y no facilitan información sobre sus integrantes.

Intermon, la ONG de referencia, no considera Delaware un paraíso fiscal, como piensan otras fuentes, pero si asegura que reúne las condiciones para ello debido a la falta de transparencia, opacidad sobre los titulares reales y un marco legislativo que favorece los intereses comerciales de grandes empresas. Si esto es así, la sociedad que sustenta al Real Mallorca no pagaría impuestos sobre la renta al mantener su actividad en el extranjero, ni tributo alguno para ingresos relativos a intangibles.

Obviamente nada es ilegal. Tampoco ha cometido mister Sarver delito alguno, pues no le ha condenado ningún tribunal, sino la NBA. Otra cosa es la opinión que reconocidas actitudes haya creado en los seguidores de sus equipos de baloncesto, Phoenix Suns y Mercury, o de fútbol White Caps de Vancouver o el Mallorca, pese a los vanos intentos del CEO, Alfonso Diaz y el presidente Andy Kohlberg. Lo que sucede en Estados Unidos se queda en Estados Unidos, vienen a decir. La presidenta del Consell Insular de Mallorca no llega a tanto, pero aclara que una cosa es pagar a Sarver y otra al Mallorca, si bien esto sería más discutible si entráramos en la distribución del capital de Liga ACQ Legacy Partners LLC.

Claro que a los aficionados puede que esto les interese tanto como a los usuarios del metro y el autobús de Madrid la renovación del Consejo General del Poder Judicial.