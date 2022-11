OKDIARIO ofrece hoy la primera encuesta para las elecciones del Ayuntamiento de Madrid, una vez desvelado el nombre de la candidata del PSOE, la ministra de Industria, Reyes Maroto. Y el resultado de la encuesta de Data10 es catastrófico para los socialistas: serían tercera fuerza, a diez puntos de Más Madrid, formación que, por su parte, sería ampliamente superada por el PP de José Luis Martínez-Almeida, que sería la fuerza más votada de lejos y podría gobernar con el apoyo de Vox y Cs, que no desaparece. Tras cuatro años en la alcaldía, Almeida vería recompensada su gestión con una incuestionable victoria -en 2019 se impuso Más Madrid con Manuela Carmena de candidata-.

La gran cuestión es si Reyes Maroto, candidata socialista, podría servir de revulsivo a un PSOE que en Madrid cosechó un fracaso absoluto en los anteriores comicios municipales. Y la respuesta, a tenor de la encuesta, es que no. No sería ni la fuerza mayoritaria de la izquierda, pese a que Manuela Carmena ya no lidera Más Madrid y su lugar lo ocupa Rita Maestre, con un perfil de infinitamente menos tirón popular. Pues ni por esas: Reyes Maroto se haría un Pepu Hernández; esto es, cosecharía unos resultados similares a los logrados por el fichaje inesperado de Pedro Sánchez en 2019, el ex seleccionador español de baloncesto. Maroto no convence -es una desconocida- y el PSOE salvaría de milagro la tercera plaza, pero con Vox pisándole los talones. Por supuesto que falta mucho tiempo para la cita con las urnas, pero la candidata del PSOE no concita ni ilusión ni interés y amenaza con convertirse en una víctima más de Pedro Sánchez. Tras meses deshojando la margarita, Sánchez ha apostado por una mujer que, según la encuesta, lo que más provoca entre los pocos que la conocen es indiferencia. En estas circunstancias, Almeida está en condiciones de ganar y gobernar cómodamente. La izquierda madrileña se estrella contra la figura del alcalde.