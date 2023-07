El Pollo ya puede cantar, cual jilguero engritellado. Con sus testimonios y pruebas irrefutables, Estados Unidos esperan poner negro sobre blanco y descifrar el organigrama del narco caribeño, especialmente venezolano, aunque no sólo.

Ojo, que todos los indicios apuntan a que pueden aparecer nombres de distinguidos españoles que darían con sus huesos en el bochorno si, de una vez por todas, el señor Hugo Carvajal, íntimo amigo que fue de Chávez, luego caído en desgracia con Maduro, decide abrir de par en par las ventanas de sus conocimientos e informaciones. El Gobierno de Sánchez jugó con el que fue jefe de la Inteligencia chavista, y durante mucho tiempo, utilizó a la Audiencia Nacional para retrasar la extradición a Estados Unidos. La DEA ha sido persistente y ya tienen en su poder al tan singular pajarito.

Las informaciones citan el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero como una de las personas de las que El Pollo tendría amplio conocimiento. ZP, el hombre del infinito y la inabarcable tontería, ya fue denunciado por el ex jefe de los Servicios Secretos ante un juez español. ¿Denunciado? Sí, subraya Carvajal, de cobrar de Maduro a través de testaferros y sociedades interpuestas. También citó a los amigos de Zapatero, el infinito, Monedero, entre los más conspicuos de Podemos. No pasó nada. Ahora desde los tribunales de Nueva York, que no son precisamente la AN, pueden llegar noticias bombas. Comprendo el nerviosismo de más de uno.

En las relaciones de Maduro/Delcy y sus amigos españoles siempre hubo un halo de sospecha. Demasiados puntos negros desde las maletas del Delcy a quien paga los viajes del ex presidente y en función de qué se ejercita en tamañas obras de caridad políticas. Por aquellos lares el narcotráfico y la política ya desde los tiempos de Pablo Escobar van de la mano.

El Pollo tiene ahora la ocasión de realizar un gran servicio a la causa del mundo libre, específicamente, a España, si pone contra las cuerdas a los miserables que se aprovechan de la droga para fines políticos y agasajo personal.