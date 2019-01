La magia de VOX

Dice VOX que si el PP y Ciudadanos no se replantean algunos puntos de su pacto de Gobierno en Andalucía, nos les va a apoyar. Y si no les vota con sus 12 escaños de la extrema derecha, es probable que se tengan que convocar nuevas elecciones. Desde VOX exigen que se deroguen algunas de las medidas tendentes a proteger a las mujeres de la lacra que supone el terrorismo machista. Una ley, un Gran Pacto de Estado, que ha sido creada para proteger a las féminas. Así es, porque las mujeres estamos siendo asesinadas y maltratadas sistemáticamente. Sin embargo, a VOX le parece que esta legislación es contraria al derecho de igualdad que tienen los hombres.

Me gustaría decirles a los señores de VOZ, sobre todo a los señores, que esta ley no va contra los hombres, esta ley va contra maltratadores y asesinos. Dos colectivos que espero que los dirigentes de la formación de Santiago Abascal no estén intentando defender y mantener sus derechos frente a aquellas personas que no son delincuentes ni asesinos. Por eso, es tan importante, sobre todo teniendo en cuenta la cifra de mujeres asesinadas a manos de hombres y mujeres maltratadas, que estos señores de VOX tengan un poco más de decencia y decoro a la hora de poner semejantes condiciones.

También piden la supresión de la Ley de Memoria Histórica, concretamente con una medida que había sido en Andalucía. Una reforma integral que permita conocer la verdad oficial sobre la –mal llamada– Guerra Civil porque en realidad fue un Golpe de Estado al que una parte de la sociedad plantó cara durante tres años y, más tarde, vino un infierno de 40 años de dictadura. Esto también le parece mal a los señores de VOX, que intentemos conocer de dónde venimos y podamos corregir el gran error que cometió este país hace 80 años les parece mal. Para ellos, lo más conveniente sería que todos pensáramos que aquello fue un alzamiento glorioso.