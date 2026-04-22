Es uno de los mejores iPhone que puedes comprar ahora mismo, y tiene un descuento de más de 280 €

No tienes por qué mirar los modelos más modernos cuando te toca renovar móvil. A veces, hay que echar un poco la vista atrás para hacer una compra con cabeza. ¿El mejor ejemplo de esto? El iPhone 14. Este teléfono sigue codeándose con los mejores a nivel de rendimiento, pantalla, cámara y autonomía gracias a su chip A15 Bionic, su pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas y más aspectos que lo hacen tan especial. ¿Y sabes lo mejor? Que está rebajado con un descuento del 45%.

Si no eres de los que van siempre a por el último modelo y valoras sobre todo el buen rendimiento y la solidez, no te va a decepcionar.

¿Por qué te lo recomendamos en pleno 2026?

La pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas se ve y se mueve de maravilla.

La cámara dual de 12 MP compite de cerca con modelos más recientes a nivel de foto y vídeo.

Su chip A15 Bionic rinde increíblemente bien y exprime la batería al máximo.

Se puede cargar sin necesidad de cables y tiene todas las opciones de conectividad de los modelos más modernos.

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iPhone 14

Aunque pasen los años, el iPhone 14 sigue siendo un muy buen teléfono móvil. Su chip de 11 núcleos (6 de CPU + 5 de grafica), sus 6 GB de RAM y su pantalla Super Retina de 6,1 pulgadas componen un tridente de prestaciones más que robustas, aunque el remate lo pone su cámara dual. Rinde de maravilla con cualquier app o juego que ejecutes, pero es que además graba y echa fotos con calidad profesional aun con lentes de 12 MP. No tiene funciones de IA, claro, pero sí que tiene todo lo puntero de Apple a nivel de conectividad y funciones. Lo uses para lo que lo uses, te va a sorprender muy gratamente porque sigue siendo igual de bueno que el primer día.

Un teléfono móvil idóneo para el uso habitual, para el profesional y hasta para el gaming, aunque no a tan alto nivel como los posteriores. Si premias ante todo la calidad/precio, es para ti.

¿Qué reseñas tiene el iPhone 14?

Pues muy positivas, porque sigue siendo prácticamente tan bueno como el primer día. Como podrás ver en las reseñas recientes de usuarios que hemos podido recopilar, están contentísimos con su aspecto, su rendimiento y, sobre todo, su cámara:

«Además de su estética, el rendimiento es impresionante. La fluidez del sistema, la calidad de la cámara y la duración de la batería superan mis expectativas.»

«Hace unas fotos brutales, por lo demás tiene la calidad que se espera de Apple. Muy contento.»

«Lo estoy gastando ahora y funciona muy bien, tiene mucha capacidad y hace unas fotos increíbles, además de otras muchas utilidades.»

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AliExpress te puede hacer la entrega de este iPhone en tan solo dos días, así que es una muy buena oportunidad para estrenar teléfono sin tener que esperar. ¿Vas a hacerte con él? Aunque sea versión de EEUU, es compatible con redes europeas.

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