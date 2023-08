Chollazo en Miravia: Este ratón inalámbrico configurable ¡está rebajado a solo 2€!

¿Tu antiguo ratón ha dejado de funcionar y estás buscando un nuevo modelo que sea económico? Los ratones inalámbricos están ganando mucho terreno porque, además de ser ergonómicos, te liberan de las ataduras de los cables y ofrecen tanto una buena autonomía como buenos precios. Aunque hay muy pocos modelos que sean capaces de ofrecer un precio tan bajo como el que te traemos con esta oferta, porque Miravia ha decidido ponértelo más fácil que nunca para comprar un ratón sin cables de calidad.

Un descuento del 80%. Eso es lo que puedes conseguir si compras ya este Raton Inalámbrico en Miravia. Solo por tiempo limitado, este gigantesco e-commerce ha hecho que el precio de este ratón, que suele rondar los 11 €, se quede en poco más de 2 €. Has leído bien. Pagando solo 2 € te puedes llevar a casa un ratón que no solo renuncia al cable, sino que además posee 6 botones, tiene opciones de configuración y una autonomía sorprendentemente buena. ¿Te interesa? Pues sigue leyendo.

Comprar en Miravia por ( 10,99 € ) 2,19 €

Pensado para ofrecer una duración de más de 5 millones de clics, este Raton Inalámbrico que tienes de oferta en Miravia es perfecto para teletrabajar, estudiar o incluso para jugar. Su diseño lo dota de 6 botones repartidos en 2 principales, 2 laterales, 1 integrado en la rueda de scroll y otro para cambiar los DPI que modifican su sensibilidad. De hecho, incluye 3 niveles de DPI con los que hacer que su movimiento sea más o menos rápido, y también más o menos preciso, para que así se ajuste mejor a tus necesidades en todo momento.

Gracias a la conexión 2,4G que posee, tiene un alcance de hasta 10 metros. Al comprarlo, incluye además un dongle USB que te permitirá usarlo en cualquier equipo, tenga o no posibilidad de conectarse inalámbricamente. Por otra parte, revisando su parte inferior encontramos, además de un indicador LED, la ranura para una pila y el interruptor para encenderlo o apagarlo mientras no se use.

Comprar en Miravia por ( 10,99 € ) 2,19 €

Compatible con una enorme variedad de dispositivos, ya que no necesita instalar ningún software para funcionar, la combinación de prestaciones y precio de este ratón inalámbrico lo convierte en una compra casi obligatoria. Aprovecha la genial oferta que ha lanzado Miravia y hazte con él sin dudarlo, porque es prácticamente imposible encontrar un ratón para PC como este, con semejantes prestaciones, a un precio de tan solo 2,19 €. ¡Que no se te escape!